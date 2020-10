PS5 game evenement vindt deze week plaats

Het langverwachte PS5 gameplay evenement van Sony vindt plaats op donderdag 11 juni. De onthulling van enkele games inclusief gameplay begint om 21:00 Nederlandse tijd, zo valt te lezen in de aankondiging van Sony.

Voordat Sony op PlayStation Blog dit nieuws bekendmaakte ging er al een Twitch reclame rond maandagmiddag met dit nieuws. De info werd hevig verspreid op Twitter, waarna een officieel bericht natuurlijk niet lang kon uitblijven.

De reden dat het evenement niet vorige week plaatsvond, heeft alles te maken met de heftige protesten in veel delen van de Verenigde Staten. Sony vond het niet de geschikte tijd om het te hebben over games.

(Image credit: Twitch)

Op het evenement verwachten we een glimp te kunnen opvangen van nieuwe PS5 games en hoe (goed) deze spellen eruitzien op de nieuwe console van Sony. Het gaat om zowel first-party titels als games van derden. Volgens de Twitch advertentie is alles live te volgen via PlayStation.com/PS5.

Kijk mee en zet je geluid aan

Volgens het geüpdatete bericht op PlayStation Blog is het evenement te livestreamen in 1080p met 30 frames per seconde. Dat is waarschijnlijk een stuk minder goed dan wat de PS5 games zelf in potentie aankunnen, namelijk 4K/30fps of 1080p/60fps (minimaal).

Volgens Sony's 'Senior Director of Content Communications' Sid Shuman is er voor deze lagere settings gekozen om het ontwikkelaars iets makkelijker te maken om zo vanuit huis te kunnen werken. Games zijn mogelijk nog niet af en niet zo gepolijst als wanneer ze op een fysiek evenement getoond zouden worden waarschijnlijk. Uiteindelijk zien ze er beter uit bij jou thuis op de televisie als de games af zijn.

Shuman raadt verder aan om een koptelefoon te gebruiken bij het kijken naar de uitzending. Er wordt namelijk wat mooie audio verwerkt in de show en dat klinkt beter via een koptelefoon dan via je smartphone of laptopspeakers.

Wij kunnen nu al niet meer wachten op het PS5 gameplay evenement van donderdag. Gelukkig duurt het niet al te lang meer. Ook TechRadar doet uiteraard verslag van het event.