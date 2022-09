Problemen met App Store gooien roet het in eten van iOS 16 update

iOS 16 wordt momenteel wereldwijd uitgerold, maar werd al vroeg getroffen door een groot probleem waardoor sommige gebruikers geen apps uit de Apple App Store konden downloaden.

Gebruikers konden de Algemene Voorwaarden namelijk niet accepteren, aldus enkele Twitter-gebruikers (opens in new tab). Als ze op "Akkoord" probeerden te drukken, verscheen er een foutmelding dat ze het later nog eens moesten proberen en dat ze geen software konden installeren. Het probleem geldt niet alleen voor iPhones of iOS 16. Ook iOS 15.7, iPads (opens in new tab) en zelfs Mac-computers (opens in new tab) hadden last van deze error.

Opgelost?

Het is onbekend wat de oorzaak is van dit compatibiliteitsprobleem. Sommigen denken dat het een serverfout is. In plaats van het in fasen uit te brengen, besloot Apple iOS 16 in één keer uit te rollen (opens in new tab) over heel de wereld. Het is goed mogelijk dat het probleem met de voorwaarden is veroorzaakt doordat mensen uit de hele wereld het besturingssysteem massaal hebben gedownload, waardoor de server overbelast is geraakt.

We weten het echter pas zeker als Apple een officiële verklaring afgeeft. We hebben Apple gevraagd of ze willen reageren op het probleem met de voorwaarden in iOS 16 en willen uitleggen wat er is gebeurd.

Als we kijken naar Apple's System Status (opens in new tab), is op het moment van schrijven alles opgelost voor zowel de mobiele als de Mac App Stores. Voor smartphones is te lezen dat sommige gebruikers geen toegang hadden tot de App Store, maar dat is inmiddels verholpen. Voor de Mac Store zien we een soortgelijke boodschap. Sommige Twitter-gebruikers hebben bevestigd dat het probleem met de voorwaarden is opgelost (opens in new tab) en dat ze die nu kunnen accepteren. Voor degenen die er nog steeds last van hebben, raden we aan eerst je telefoon opnieuw op te starten en vervolgens de apps bij te werken (opens in new tab) voordat je iOS 16 installeert.

Rommelige lancering

Apple's laatste lancering ging niet van een leien dakje. Op 9 september gingen de pre-orders voor de iPhone 14 van start, maar volgens 9 to 5 Mac (opens in new tab) ondervond Apple Store Online veel technische problemen. Enkele voorbeelden zijn meerdere onbedoelde bestellingen, serverfouten en foutmeldingen van de inruiltool.

Het is nog steeds mogelijk om een iPhone 14 te pre-orderen. De prijs van de telefoon varieert van 1019 euro voor het basismodel tot maximaal 2129 euro voor de iPhone 14 Pro Max met 1TB opslag.

Tot slot lijken de nieuwe iPhones erg populair te zijn... ofwel heeft Apple erg weinig toestellen op voorraad. Wie op dit moment een iPhone 14 Pro Max bestelt bij Apple zelf, moet bijvoorbeeld tot eind oktober wachten op de levering. Voor de gewone iPhone 14 moet je tot 23 september wachten, wat alsnog een week later is dan de officiële start van de verkoop op 16 september.