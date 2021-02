Presentatie nieuwe Sonos speaker vindt plaats op 9 maart

Afgelopen maand meldde Sonos CEO Patrick Spence in een winstrapport dat het bedrijf een nieuw product zou onthullen in maart 2021. Die belofte lijkt Sonos nu ook te gaan inlossen.

Sonos heeft namelijk invites uitgestuurd voor de presentatie van een nieuwe Sonos speaker. Het evenement vindt plaats op 9 maart om 21:00 CET.

Volgens de uitnodiging die TechRadar heeft ontvangen, wordt het evenement uitgezonden op de perswebsite van Sonos (Sonos.press), maar het is aannemelijk dat je er ook een stream van kunt vinden op YouTube.

Het wordt het eerste evenement van Sonos sinds de onthulling van de Sonos Arc soundbar. Dat product zag het levenslicht in juni 2020. Het nieuwe evenement zou zomaar eens een link kunnen hebben met een octrooiaanvraag bij het German Patent & Trademark Office waar we een nieuwe Sonos koptelefoon zagen.

Wat verwachten we van Sonos?

De afbeelding die Sonos toont in de uitnodiging laat iemand zien die door een veldje loopt. Nu kan het aan onze omgeving liggen, maar doorgaans vinden we daar geen stopcontacten terug. Waarschijnlijk heeft Sonos dan ook iets draagbaars om te presenteren begin maart. Wellicht een opvolger van de Sonos Move, alhoewel de fabrikant zelf daar niets over loslaat.

Naast de koptelefoon hebben we ook een patentaanvraag gezien voor een batterij-aangestuurde speaker, welke gezien de uitnodiging van Sonos zomaar eens gepresenteerd zou kunnen worden. Een garantie is het echter niet.

Blijkt het daadwerkelijk om een opvolger van de Sonos Move te gaan, dan verwachten we dat het compactere product goedkoper wordt dan de Sonos Move, op dezelfde wijze als dat de Apple HomePod Mini de goedkopere versie is van de originele HomePod.

We sluiten zeker niet uit dat Sonos meerdere versies gaat maken van dezelfde speaker, aangezien dat al enkele jaren de strategie is voor de Play-serie, maar voor duidelijkheid moeten we wachten totdat het 9 maart is.