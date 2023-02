Philips lanceert ideale 4K-monitor voor PS5

Philips heeft vandaag zijn nieuwe monitor binnen de Evnia-gaminglijn aangekondigd. Met Evnia probeert Philips een speelse, innovatieve en gastvrije omgeving binnen de gamesindustrie te creëren.

De Philips Evnia 42M2N8900 monitor maakt deel uit van de Evnia 8000-serie. Tot deze serie behoren Evnia’s beste (en duurste) producten met high-end functies voor een complete game-ervaring. Je krijgt hier een 42-inch OLED-scherm met True 10-bit-kleurdiepte, een verversingssnelheid van 138 Hz en 0,1 ms GtG voor een snelle respons en soepele game-ervaring.

Verder bevat de monitor DTS voor verbeterd geluid en heeft hij een 4K UHD-resolutie (3840 x 2160 pixels). Ook heeft de Philips Evnia 42M2N8900 een USB-C-poort en KVM-schakelaar die een setup met twee pc’s mogelijk maakt.

(Image credit: Philips)

De eigenschap die elke recente monitor uit de Evnia 8000-serie kenmerkt, is de Ambiglow-backlight. Dit is geïnspireerd op de Ambilight-technologie die we kennen van de meeste Philips tv's, zoals de Philips OLED807.

Met deze combinatie van features is het niet moeilijk om te zien dat de monitor een ideale optie voor gamers met een PS5 of Xbox Series X. Dankzij het hoge refresh rate en de 4K-resolutie kan je optimaal gamen. Goedkoop is de Philips Evnia 42M2N8900 dan weer niet. Hij heeft het formaat van een van de beste tv's voor de PS5 en ook een bijbehorend prijskaartje van 1.699 euro.