Philips introduceert nieuwe high-end OLED+935

Philips heeft voor het derde jaar op rij een high-end televisie aangekondigd in samenwerking met geluidsproducent Bowers & Wilkins. Het gaat om de Philips OLED+935 die nog deze maand op de markt zal verschijnen.

(Image credit: Philips)

Een nieuwe en innovatieve toevoeging aan alle 2020 Philips OLED-tv’s is de toevoeging van een zelfontwikkelde Artificial Intelligence-functionaliteit (AI). Een tweede AI-chip in de 4e generatie P5-processor van de OLED+935 zorgt voor een verbeterd AI-systeem, waarbij extra verwerkingskracht wordt gebruikt om de nieuwe functionaliteit toe te voegen. Deze technologie maakt gebruik van neurale netwerken en machine learning om zo een nog betere balans tussen bron, kleur, contrast, beweging en scherpte te creëren. Tevens beschikt het verbeterde AI-systeem over een nieuwe AI Machine Learn Sharpness-functie, een geoptimaliseerde AI Smart Bit Enhancement-systeem en een vernieuwde Perfect Natural Reality-functie (PNR).

(Image credit: Philips)

Aan de buitenkant werd gekozen voor een ultradun metalen chassis en een randloos frame. Achtereen vinden we natuurlijk ook weer Ambilight terug, waarmee je je nog meer kan inleven in je favoriete film of serie.

Inbranden wordt steeds minder een probleem bij OLED-schermen en in dit geval is dat door de toevoeging van een nieuw anti-inbrandsysteem dat over 32.400 zones op het scherm waakt en de intensiteit van het licht vermindert wanneer de content niet verandert.

Geluid van Bowers en Wilkins

Wat het geluid betreft, werd de soundbar deze keer voorzien van een Tweeter-on-Top, zodat deze nog hogere prestaties kan leveren los van de grotere drivers.

De speakerbehuizing is gemaakt van dikwandig glasvezelversterkt ABS, dat is verstevigd met interne ribsecties om ongewenste resonantie te beheersen. De behuizing is op het paneel gemonteerd met een nieuwe, stijvere metalen montageplaat om de prestaties verder te optimaliseren.

(Image credit: Philips)

In totaal is de OLED+935 voorzien van tien drivers in een 3.1.2-specificatie, waaronder drie 19 mm titanium-dome-tweeters in een naar voren gerichte Left-Centre-Right configuratie (LCR). Alle drie de tweetermontages zijn losgekoppeld van de speakerbehuizing voor superieure prestaties, met de Tweeter-on-Top gemonteerd in zijn eigen sterke, chromenmetalen behuizing. Op deze manier wordt de samenwerkende mid-range speaker ondersteund om een speciale center-channel matrix te creëren.

Tweeter-roosters volgen het akoestische open ontwerp dat voor het eerst werd ontwikkeld door Bowers & Wilkins voor zijn legendarische 800 Series Diamond-reeks. De tweeters zijn verbonden door vier 50 mm midrange-aandrijfeenheden: twee centraal gemonteerd en één aan beide uiteindes van de luidsprekerbehuizing. De Philips OLED+935 heeft ook twee naar boven gerichte Dolby Atmos Elevation-units van 50 mm boven op de behuizing om extra toonladders, hoogteperceptie en diepgang te geven aan de audioprestaties van films, games en sportuitzendingen.

(Image credit: Philips)

De bas wordt geleverd door een nieuwe subwoofer van 100 mm x 65 mm, die naar de achterkant van de speakerbox wordt geleid door middel van Bowers & Wilkins’ eigenontwikkelde Flowport-technologie. De subwoofer-uitgang biedt consumenten de optie om de bas verder uit te breiden.

De OLED+935 herkent en decodeert Dolby Atmos-content automatisch om de allerbeste resultaten te garanderen. Als alternatief, door de filmmodus in te schakelen, gebruikt de tv ‘up-mixing’ met andere content dan Dolby Atmos om driedimensionale diepgang te bieden aan oudere soorten content van de Elevation-speakers.

Verschijningsdatum en prijs Philips OLED+935

De Philips OLED+935 verschijnt deze maand nog op de markt in 55 inch (2.499 euro) en 65 inch (3.499 euro). In oktober zal er ook nog een model van 48 inch verschijnen.