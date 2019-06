Philips introduceert Hue-lampen met Bluetooth

Deze functie maakt het mogelijk om via je smartphone de Hue-lampen te bedienen, een stuk makkelijker dus dan een hub via een ethernetkabel aan je router te verbinden.

Hue Bluetooth-app

Via de nieuwe Hue Bluetooth-app kun je de lampen bedienen. Het is dan niet alleen mogelijk om ze aan- of uit te zetten, er zit ook een dimmer op waarmee je de sterkte van de lampen kunt aanpassen.

Daarnaast heb je de optie om de kleur te wijzigen en daarbij kun je kiezen uit miljoenen kleuren. Of je nu gezellig samen op de bank een film kijkt, of dat je je vrienden hebt uitgenodigd voor een etentje, (en je precies wilt zien wat er op je bord ligt) voor elke omstandigheid heb je passend licht.

Via de app kunnen meerdere personen de lampen bedienen en dat is ook mogelijk via de spraakassistent, als je beschikt over een compatibel Echo apparaat, verbind je de lampen met Alexa. Het enige wat je hoeft te doen, is je lamp te vervangen en tegen Alexa te zeggen: Alexa zoek mijn apparaten. Vervolgens vraag je of ze de lampen aan- of uit wil zetten, het licht wil dimmen of de kleur wil veranderen. Maar net wat je wilt.

Het enige minpunt vinden wij, is dat je de lampen niet van buitenaf kunt bedienen. Het is dus geen optie om net voordat je thuiskomt, de lampen alvast aan te zetten. Met een Hue-bridge is dit wel mogelijk en kun je ook de tijd instellen.

Verkrijgbaarheid en prijs

De eerste Hue-lampen met Bluetooth zijn in Amerika al verkrijgbaar, in Europa moeten we nog even wachten. Vanaf de herfst kunnen wij de Philips Hue A27 en het peertje met de GU10-fitting aanschaffen.

De producten worden aangeboden in drie versies: White voor €19,95, White Ambiance voor €29,95 en de wat hoger geprijsde Color Ambiance voor €59,95. Het voordeel is wel dat je ze per stuk kunt bestellen, eerder was dat geen optie en moest je meteen een heel pakket aanschaffen.

Philips verwacht eind van het jaar en volgend jaar nog meer Hue-lampen met Bluetooth op de markt te brengen.