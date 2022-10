PC gamers lijken langzaam over te stappen op Windows 11

Het lijkt erop dat pc-gamers eindelijk Windows 11 omarmen, althans volgens de Steam Hardware and Software Survey van vorige maand.

Met de maandelijkse Steam Survey (opens in new tab) kunnen gebruikers anoniem informatie invullen over de software en hardware die ze gebruiken. Met deze informatie kunnen gamers, ontwikkelaars en Valve zelf zien wat populair is en bijdragen aan het sturen van het aanbod op het platform.

De recente enquête van september 2022 gaf bruikbare informatie: 25 procent Steam-gebruikers heeft nu een update naar Windows 11 uitgevoerd. De gestage stijging van 1,05 procent ten opzichte van de vorige maand gaat niet verrassend gepaard met een lichte daling van Windows 10-gebruikers. In mei 2022 bestond ongeveer 76 procent van de respondenten op Windows-systemen uit Windows 10-gebruikers, nu is dat 71,4 procent.

Windows 10 is momenteel nog steeds het populairste besturingssysteem, hoewel we daar misschien een verandering in zien naarmate meer gamers hun systemen geleidelijk updaten. Windows 7 klampt zich vast aan de derde plaats, het 13 jaar oude besturingssysteem doet het nog steeds verrassend goed. Ondanks de nadruk die Apple legt op een 'goede game-ervaring' op Macs, maken MacOS-gebruikers slechts 2,36 procent van alle respondenten uit.

Het duurt altijd wat langer voordat mensen overstappen naar een nieuw besturingssysteem. De nieuwe Windows 11 update vereist dat je PC een TPM 2.0 chip heeft, maar de meeste nieuwere moederborden hebben die. Maar oudere hardware heeft waarschijnlijk geen TPM 2.0 ondersteuning, dus tenzij je meteen je hele setup update (maar dat is duur) dan kan je niet overstappen naar Windows 11.

Tegelijkertijd is het gemakkelijk om te blijven werken en gamen op je oude, vertrouwde setup. De meeste gebruikers zullen met hun huidige systeem doorgaan totdat Microsoft hen verplicht om over te stappen, en dat is pas in oktober van 2025.