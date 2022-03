Overwatch 2 krijgt eerste openbare bètatest in april

Blizzard heeft de aanmeldingen geopend voor de Overwatch 2 PvP-bèta. De testperiode van de competitieve shooter geeft je de kans om nieuwe heroes uit te proberen, alsmede een nieuwe modus en vier nieuwe maps.

De PvP-bèta start eind april en deze introduceert het eerste nieuwe speelbare personage van Overwatch 2: Sojourn. Deze hero is uitgerust met een railgun en vecht fel tegen Talon. Over haar vaardigheden heeft Blizzard nog niets gezegd, maar we verwachten dat ze flink wat schade kan veroorzaken met haar gigantische geweer.

In de PvP-bèta kun je ook een nieuwe manier om te spelen uitproberen genaamd Push. In deze modus staan er een robot en twee barricades in het midden van de map. Jij vecht met het andere team voor controle over de robot. Zodra deze in jouw bezit is, duwt hij de barricade van je tegenstander richting een doel. Zodra de barricade het doel bereikt, heeft jouw team gewonnen. Het lijkt een beetje op omgekeerd touwtrekken.

Dat is niet alles wat Blizzard laat zien in de bèta. Ook komen er vier nieuwe maps aan: Circuit Royal, Midtown, New Queen Street en Colosseo. Circuit Royal is gemaakt voor de Escort-modus. Midtown is een hybride map en de laatste twee zijn ontworpen voor Push.

#Overwatch2 PVP Beta is coming soon.🎮 OW2 PVP Beta begins late April🍁 New heroes, maps, and modes✋ Beta Sign Up https://t.co/jC3gYjfdBc💯 It's been 0 days since the last Overwatch 2 update pic.twitter.com/OFg0DAqJQRMarch 10, 2022 See more

Een nieuw speelbaar personage is zeker iets om naar uit te kijken, maar een aantal helden die we al kennen zijn ook vernieuwd, zoals Orisa, Doomfist, Bastion en Sombra. Deze krijgen allemaal een andere speelstijl in Overwatch 2.

Naast de nieuwe held, modus en maps kun je ook spelen met het zogenoemde Ping-systeem, wat ons doet denken aan Apex Legends. Hiermee kun je jouw team een contextgevoelige melding geven met een druk op de knop. Tot slot kun je ook de game ervaren als een 5v5-shooter, in plaats van de 6v6-speelstijl van de originele Overwatch.

Blizzard heeft het eenvoudig gemaakt om je aan te melden voor de bètatest. Het kan via de officiële website van de game. De bèta start tegen het einde van april, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.