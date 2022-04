Overwatch 2-concepten wijzen op mogelijke battle pass en free-to-play-functies

Een UI-artiest heeft enkele conceptafbeeldingen van de menu’s van Overwatch 2 (opens in new tab) op zijn persoonlijke pagina’s geplaatst. Hierin zijn enkele hints te vinden naar mogelijke nieuwe functies.

Jayson Kirby, die aan Overwatch (opens in new tab) werkte tussen 2017 en 2020 plaatste deze afbeeldingen op Artstation (opens in new tab). Het betreft vroege concepten van de UI die we in gameplaybeelden van Overwatch 2 hebben gezien.

Kirby’s werk toont ook mogelijke inzichten van wat er nog gaat komen van Overwatch 2. De meest opmerkelijke toevoeging, is een lay-out voor een mogelijke battle pass.

In de huidige versie van de game word je beloond voor je speeltijd door levels te stijgen. Welk niveau je hebt bereikt kun je terugzien aan je spelersportret. Elke keer als je een level omhoog gaat, krijg je ook een loot box.

Een battle pass zou een nieuwe manier aanbieden voor spelers om beloningen te verdienen. De battle pass zoals we die kennen uit spellen als Fortnite, is inmiddels niet meer weg te denken uit sommige online games.

(Image credit: Blizzard)

Het interessante hieraan is dat het battle pass-systeem vooral wordt gebruikt in gratis games. Mogelijk betekent dit dat Overwatch 2 een free-to-play speelmodus krijgt.

Deze afbeeldingen zijn enkele jaren geleden gemaakt en inmiddels werkt Kirby niet meer aan Overwatch, dus het is niet duidelijk of we deze features mogen verwachten in de definitieve versie van Overwatch 2.

Het laat ons op zijn minst zien dat deze concepten zijn overwogen door Blizzard. Of ze de uiteindelijke release halen, moeten we nog zien. Later deze maand verschijnt de bèta van Overwatch 2, maar het lijkt er niet op dat we daar al een mogelijke battle pass krijgen.