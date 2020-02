'Oude Google smartphone krijgt exclusieve functie van Pixel 4'

Automatische Gespreksscreening is een functie die Google op de Pixel 4 reeks heeft geïntroduceerd om je te helpen in de strijd tegen inkomende spam gesprekken op je telefoon.

Het stuurt automatisch spam berichten naar je eigen AI stemassistent, om te kijken of het een robot is die je belt of niet. Het geeft je vervolgens een live transcriptie van het gesprek, zodat je weet of je de telefoon moet opnemen of dat je het gesprek wilt beëindigen.

De functie was eerder exclusief voor de Pixel 4 en Pixel 4 XL, maar Google is nu begonnen met het uitrollen van de upgrade naar alle andere Pixel-toestellen.

Wanneer je precies de upgrade ontvangt op je oude smartphone is nog onduidelijk, maar het zou binnenkort beschikbaar moeten zijn.

Google heeft namelijk nog geen specifieke aankondiging gedaan of de functie uitgebreid wordt naar nieuwe toestellen, maar toen gebruikers de functie zagen verschijnen op hun toestellen, heeft een woordvoerder van het bedrijf het bevestigd aan Android Police.

Volgens eerdere berichten is de functie al gespot op de originele Pixel smartphone en op alle andere toestellen in de reeks. Daar zit ook de betaalbare Google Pixel 3a bij en de Pixel 3a XL.

Deze functie lijkt exclusief te zijn voor de Google Pixel-reeks, maar het is wellicht iets wat we het bedrijf zien introduceren binnenin het Android platform. Fabrikanten van derde partijen kunnen het dus in hun toestellen verwerken in de toekomst.

