Oppo Find X6 Pro komt met hogere oplaadsnelheid

Als er iets is waarmee de Samsung Galaxy S23 en iPhone 14 geen prijzen gaan winnen, is het de oplaadsnelheid. Bij Samsung krijg je nog 45W-snelladen, maar de iPhone 14 haalt maximaal 15W. Het lijkt erop dat de aankomende Oppo Find X6 wel enkele trofeeën mee naar huis neemt.

Certificeringsaanvragen gespot door GSMArena (opens in new tab) voor twee komende Oppo-telefoons zijn verschenen in China's 3C database. Daar zien we meestal telefoons net voor ze gelanceerd werden. De telefoons kunnen respectievelijk met 80W en 100W opgeladen worden.

De telefoons worden niet bij naam genoemd, maar we zien dat de 100W telefoon het modelnummer PGEM10 heeft en de 80W telefoon het nummer PGFM10. Maar gezien de oplaadsnelheden zijn dit vermoedelijk Oppo's aankomende vlaggenschepen. De 80W is waarschijnlijk voor de standaard Oppo Find X6 en de 100W voor de Oppo Find X6 Pro.

(Image credit: China Compulsory Certificate / GSMArena)

Leaker Digital Chat Station heeft deze informatie ook gevonden en gedeeld op Weibo (opens in new tab). Hij verwijst wel uitdrukkelijk naar de telefoon als de Oppo Find X6 en we hebben eerder gehoord dat de Oppo Find X6 Pro zou kunnen opladen met 100W. Het is dus zeer waarschijnlijk dat deze cijfers voor die telefoons zijn en de informatie die op 3C wordt gevonden, is bijna altijd accuraat. Dit is namelijk een database met officiële informatie.

Als dit nauwkeurig is, dan zal de Oppo Find X6 Pro 20W meer laadvermogen hebben dan de Oppo Find X5 Pro met zijn 80W. De standaard Oppo Find X6 zal echter geen boost krijgen, aangezien de Oppo Find X5 ook oplaadt met 80W.

Eerdere lekken van zowel Digital Chat Station en Yogesh Brar (opens in new tab) (beiden hebben een solide reputatie) suggereren dat de batterijcapaciteiten dit jaar niet zullen veranderen. Met de Oppo Find X6 met een 4.800mAh-batterij en de Oppo Find X6 Pro met een 5.000mAh-capaciteit, net als hun respectievelijke voorgangers.

De batterijcapaciteiten zijn echter niet vermeld op 3C, dus die cijfers baseren we op geruchten. Toch moeten we de waarheid binnenkort weten, op basis van de voorgaande jaren verwachten we de Oppo Find X6 eind februari of begin maart.

Oppo kan beter dan dat

100W zeker niet traag, vooral als je bedenkt dat de iPhone 14 en de Pixel 7 niet eens een derde daarvan halen. Sommige telefoons halen nog hogere snelheden, zoals de Xiaomi 12 Pro met 120W en de OnePlus 10T met 150W.

Niet alleen dat, maar Oppo zelf heeft al veel snellere oplaadtechnologie onthuld dan in de Find X6. Dan spreken over 240W-opladen dat snel genoeg zou zijn om een 4.500mAh-batterij van nul tot 100% op te laden in slechts negen minuten.

Ongetwijfeld heeft niemand echt een telefoon nodig die zo snel oplaadt, maar 240W zou de Oppo Find X6 Pro wel helpen op te vallen... en misschien hoger te eindigen bij de beste smartphones.