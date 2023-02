Está casi asegurado que el Oppo Find X6 Pro se cargará mucho más rápido que su predecesor

Un área en la que la serie Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) no impresiona demasiado es en la velocidad de carga, con un máximo de 25W o 45W según el modelo, pero parece que la próxima serie Oppo Find X6 superará con creces a los teléfonos de Samsung.

GSMArena (opens in new tab) ha descubierto listados de certificación de dos próximos móviles Oppo en la base de datos china 3C (en la que suelen aparecer los teléfonos antes de su lanzamiento en el país), y uno de estos modelos soporta una carga de 100W, mientras que el otro no se queda atrás con 80W.

Los dispositivos no se mencionan por su nombre en el listado, sino que vemos que el de 100W tiene el número de referencia PGEM10 y el de 80W el PGFM10. Pero dadas las velocidades de carga, es de suponer que se trata de los próximos buques insignia de Oppo: el de 80W podría ser el Oppo Find X6 estándar y el de 100W, el Oppo Find X6 Pro.

(Image credit: China Compulsory Certificate / GSMArena)

De hecho, el filtrador Digital Chat Station compartió el mismo listado en Weibo (opens in new tab) y ha usado el término "serie Oppo Find X6" para referirse a los móviles, y además, ya habíamos escuchado anteriormente que el Oppo Find X6 Pro se podrá cargar a 100W. Así que es muy probable que estos listados sean para esos teléfonos, y encima, la información de 3C casi siempre es exacta, ya que es una base de datos oficial.

En caso de confirmarse, entonces el Oppo Find X6 Pro tendrá 20W más de potencia de carga que el Oppo Find X5 Pro (opens in new tab) de 80W. Sin embargo, en el caso del Oppo Find X6 estándar esto no supondrá ningún cambio respecto a su predecesor, ya que el Oppo Find X5 también carga a 80W.

Por otro lado, filtraciones anteriores tanto de Digital Chat Station como de Yogesh Brar (opens in new tab) (ambos filtradores con un sólido historial) han sugerido que las capacidades de la batería no cambiarán este año: el Oppo Find X6 tendría una de 4.800mAh y el Oppo Find X6 Pro una de 5.000mAh, al igual que sus respectivos predecesores.

Sin embargo, las capacidades de la batería no aparecen en el listado de certificación de la base de datos 3C, por lo que esa especificación es sólo un rumor por ahora. Por suerte, pronto sabremos la verdad, ya que, fijándonos en años anteriores, esperamos que la serie Oppo Find X6 sea anunciada oficialmente a finales de febrero o en marzo.

100W es muy rápido, pero Oppo tiene tecnología para ir incluso más veloz

100W es mucha potencia de carga, sobre todo si tenemos en cuenta que la gama iPhone 14 (opens in new tab) y la serie Pixel 7 (opens in new tab) no llegan ni a un tercio de esa velocidad.

Ahora bien, algunos teléfonos alcanzan velocidades aún mayores, como el Xiaomi 12 Pro (opens in new tab)que soporta 120W, el OnePlus 10T (opens in new tab)con sus 150W, o el Redmi Note 12 Explorer Edition (que no está disponible globalmente) que alcanza 210W de carga.

No solo eso, sino que la propia Oppo ha desvelado una tecnología de carga mucho más rápida de la que parece que veremos en la serie Find X6, incluyendo un sistema de carga de 240W, que la compañía afirma que puede alimentar una batería de 4.500mAh de cero al 100% en tan solo 9 minutos.

Podría decirse que nadie necesita un teléfono que se cargue tan rápido, pero una carga de 240W ayudaría al Oppo Find X6 Pro a destacar entre la competencia, y quizás a situarse entre los mejores móviles del mercado (opens in new tab).