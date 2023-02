Oppo Find X6: todo lo que sabemos y las mejoras que esperamos ver

El Oppo Find X6 podría ser uno de los mejores teléfonos de 2023 (opens in new tab), o al menos podría serlo el Oppo Find X6 Pro. Al fin y al cabo, el Oppo Find X5 Pro (opens in new tab) ocupa actualmente un puesto en nuestra guía de los mejores móviles del mercado, por lo que hay muchas posibilidades de que su sucesor consiga entrar también en el ranking.

Esta próxima gama no despierta el mismo nivel de expectación que el OnePlus 11, por no hablar del Samsung Galaxy S23 o el iPhone 14, pero hay muchas posibilidades de que pueda competir con ellos en términos de especificaciones y rendimiento, por lo que merece la pena prestar atención al Oppo Find X6.

Hasta ahora, no hemos oído hablar mucho de este teléfono (o de sus probables hermanos Pro y Lite), pero sí que se han filtrado ya algunas cosas, y las hemos reunido todas a continuación. Por supuesto, iremos actualizando este artículo conforme vaya habiendo novedades.

También hemos incluido una lista de las mejoras y cambios más importantes que esperamos ver en la nueva gama insignia Oppo Find X6, para que sea lo mejor posible.

Oppo Find X6: fecha de lanzamiento y precio

Aunque todavía no hay noticias sobre la fecha de lanzamiento del Oppo Find X6, podemos hacer una buena suposición, ya que las anteriores gamas Oppo Find X5 y Oppo Find X3 (no hubo Find X4) salieron a la venta en marzo de sus respectivos años de lanzamiento.

Así que parece muy probable que en marzo de 2023 podamos comprar el Oppo Find X6, junto con el Oppo Find X6 Pro y el Oppo Find X6 Lite (ya que el modelo estándar, el Pro y el Lite se anunciaron al mismo tiempo en la serie Find X5).

Sin embargo, la presentación de estos nuevos móviles podría ser algo antes, a finales de febrero, ya es lo que hizo la compañía con los Find X5. Sea como sea, lo que debería estar asegurado es que veamos los Oppo Find X6 antes de que termine el primer trimestre de 2023.

El Find X6 probablemente llegará un año después que su predecesor Find X5

No hay información sobre lo que podrían costar los móviles de la gama Oppo Find X6, pero podrían tener precios similares a los modelos actuales.

Como referencia, el Oppo Find X5 estándar se lanzó por 999€, el Oppo Find X5 Pro cuesta 1.299€, y el Oppo Find X5 Lite tiene un precio de partida de 499€.

En cualquier caso, es probable que los precios anteriores no sean exactamente los mismos este año, ya que con la inflación están subiendo los precios de casi todos los móviles del mercado, aunque no creemos que los Find X6 suban mucho más de precio, ya que el Find X5 y el Find X5 Pro ya son caros para las especificaciones que ofrecen.

Oppo Find X6: noticias y filtraciones

La mayor filtración hasta ahora ha hablado sobre el Oppo Find X6 Pro, y proviene del conocido filtrador Yogesh Brar, que ha revelado muchas de las posibles especificaciones del tope de gama en Twitter.

Al parecer, el Oppo Find X6 Pro tendrá una pantalla 2K de 6,7 pulgadas, un chip Snapdragon 8 Gen 2, 8GB o 12GB de RAM, y 128GB, 256GB o 512GB de almacenamiento. Ejecutará Android 13 y contará con una batería de 5.000mAh con carga por cable de 100W y carga inalámbrica de 50W.

Al parecer, también contará con tres cámaras en su parte trasera, con un sensor principal de 50MP, uno ultra gran angular de 50MP y un teleobjetivo de 50MP, todos ellos ajustados por Hasselblad, mientras que por delante encontraríamos una cámara selfie de 32MP. También se dice que la cámara principal tiene un gran sensor de 1 pulgada.

La última filtración, que son unos listados de certificación de dos próximos móviles Oppo aparecidos en la base de datos oficial china 3C, ha reiterado que el Oppo Find X5 Pro podrá cargarse a 100W, y también ha concretado que el Oppo Find X5 estándar mantendrá la carga de 80W de su predecesor.

Dicho eso, podría ser posible que los móviles pudieran cargarse incluso más rápido, ya que Oppo ha presentado tecnologías de carga de 150W y 240W (esta última puede cargar por completo una batería de 4.500mAh en sólo 9 minutos). Ahora bien, la compañía no ha confirmado que ninguna de estas tecnologías de carga vaya a estar presente en su gama insignia de 2023.

El filtrador Digital Chat Station también ha añadido que el Oppo Find X6 Pro aparentemente tendrá una batería de 5,000mAh, haciéndose eco de lo anterior, y que el modelo estándar tendrá una de 4,800mAh.

Hablando del Oppo Find X6 estándar, el reputado filtrador @evleaks ha publicado un render que supuestamente muestra el teléfono, que puedes ver a continuación, donde se aprecia un enorme módulo de cámaras que alberga tres lentes.

El móvil también ha sido visto en fotos de la vida real, supuestamente mostrando una unidad de prueba y compartida en Weibo. También te dejamos una de estas imágenes a continuación.

Image 1 of 2 (Image credit: Evan Blass) (Image credit: Weibo / @WhyLab)

Según el filtrador Digital Chat Station (compartido por GSMArena), este módulo de cámaras cuenta con tres sensores de 50MP: un gran angular, un ultra gran angular y un periscopio.

Por otro lado, según Nikkei Asia, Oppo podría empezar a incorporar sus propios chips en sus móviles a partir de 2023 o 2024, por lo que es posible que estén listos a tiempo para la línea Oppo Find X6. Los modelos actuales utilizan una mezcla de chips Snapdragon y Dimensity, que son las dos principales marcas de chips utilizadas por la mayoría de los fabricantes de teléfonos Android.

No está claro si los chips propios de Oppo serían mejores, pero este cambio podría ayudar a la compañía a evitar problemas de escasez e interrupciones en la cadena de suministros.

Oppo Find X6: las mejoras que esperamos ver

La gama Oppo Find X5 es en gran medida impresionante, pero ciertamente hay ciertas mejoras que la compañía podría ofrecer para que la serie Oppo Find X6 sea mucho mejor, incluyendo las siguientes:

1. Más zoom

Incluso el Oppo Find X5 Pro tiene un zoom decepcionante

Aunque el Oppo Find X5 Pro es un móvil de primer nivel en muchos aspectos, tiene carencias en lo que respecta al zoom, ya que sólo ofrece zoom óptico de 2x. La mayoría de los teléfonos de gama alta alcanzan al menos tres aumentos, y algunos como el Samsung Galaxy S22 Ultra llegan hasta los 10x.

Por eso, nos gustaría ver al menos un zoom 3x en el Oppo Find X6 Pro, eso como mínimo, ya que un zoom óptico a mayor distancia, o una gama de distintos niveles de zoom, sería mejor. Lo ideal sería que estos cambios también llegaran al Find X6 estándar, ya que el Find X5 también está estancado en un zoom óptico 2x.

2. Precios más bajos

Toda la gama Oppo Find X5 es bastante cara para lo que ofrece, sobre todo teniendo en cuenta que Oppo no tiene el atractivo de marca de Samsung o Apple. Así que si la compañía realmente quiere competir en 2023, entonces nos gustaría ver precios más bajos para su próxima tanda de móviles.

Esto es especialmente importante para el Find X6 y el Find X6 Pro, ya que competirán con pesos pesados como la gama Samsung Galaxy S23 y el OnePlus 11 (que acaba de ser lanzado y encima por un precio más bajo que su predecesor).

3. Resistencia al agua

Al Oppo Find X5 le falta una buena resistencia al agua

El Oppo Find X5 Pro tiene resistencia al agua, pero el Oppo Find X5 estándar no, a pesar de tener un precio bastante elevado.

Podemos vivir sin la resistencia al agua en el modelo Lite, ya que cuesta bastante menos, pero realmente creemos que tanto el Oppo Find X6 como el Find X6 Pro deben ofrecer una buena resistencia al agua, ya que casi todos sus rivales de precio similar la tienen, y cuando te gastas esa cantidad de dinero no quieres tener que estar sufriendo por si empieza a llover y se te rompe el móvil.

4. Una cámara microscópica

El Oppo Find X3 Pro tenía una configuración de cámara inusual, ya que incluía una cámara microscópica, que te permitía hacer fotos súper cercanas de pequeños detalles. Nos decepcionó ver que la compañía no incluyera ese sensor en el Find X5, ya que, aunque era algo novedoso, funcionaba bien y ayudó a que las cámaras del Find X3 Pro destacaran.

Así que nos encantaría volver a ver esa cámara microscópica en la gama Oppo Find X6, quizás con algunas mejoras.