Opgelet Siri, ChatGPT zit nu ook in de Apple Watch

Slechts enkele maanden na zijn integratie in Bing heeft ChatGPT de sprong gemaakt naar iOS als een app van derden, exclusief voor de Apple Watch.

Hij heet Petey - AI Assistant (opens in new tab) en is gemaakt door ontwikkelaar Hidde van de Ploeg (in de App Store vermeld als Modum B.V.). Oorspronkelijk stond het bekend als watchGPT, maar vanwege handelsmerkproblemen met de afkorting "GPT" moest de naam worden veranderd. Uit een demovideo (opens in new tab) van de ontwikkelaar op Twitter blijkt dat Petey net zo werkt als Siri. Je opent de app, stelt hem een vraag en hij antwoordt binnen enkele seconden via Text to Speech. Om een vraag voort te zetten, veeg je naar beneden en tik je op Beantwoorden. In tegenstelling tot Apple's eigen Siri kan Petey vrij complexe antwoorden geven, zoals een stap voor stap uitleg over het vangen van een vis (opens in new tab).

Een van de problemen met spraakassistenten zoals Siri is dat ze vrij eenvoudig en rechtlijnig zijn in wat ze kunnen doen. Je moet die AI's specifieke vragen stellen op een bepaalde manier om een antwoord te krijgen. ChatGPT daarentegen is flexibeler en kan brieven schrijven, kerstverhalen verzinnen en nog veel meer. Het is moeilijk te zeggen hoe bekwaam Petey precies is, maar hij is alvast slimmer dan Siri.

(Image credit: Future)

Geen afgewerkt product

Petey wordt voortdurend verbeterd met nieuwe functies en is op dit moment geen afgewerkt product. Momenteel kan je bijvoorbeeld de antwoorden delen met andere mensen "via sms, e-mail of sociale media", hoewel de App Store niet aangeeft welke sociale media.

De app kan daarnaast worden ingesteld op de wijzerplaat van de Apple Watch voor snelle toegang. De ondersteuning voor meerdere talen groeit ook en zit nu op veertien. Petey ondersteunt Duits, Italiaans en Japans, om er maar een paar te noemen. Als je wilt, heeft Petey een klein schermtoetsenbord, zodat je je vragen kunt intypen.

Wat betreft toekomstige updates zijn er verschillende dingen in de maak. Voor zover we weten, (opens in new tab) werkt van der Ploeg aan het toevoegen van een geschiedenistool zodat je terug kunt gaan naar een vorige vraag en het verbeteren van de algemene prestaties zodat je meerdere vragen kunt stellen.

Er zijn echter een paar beperkingen. De app is ten eerste niet gratis, want je moet hem kopen voor zo'n vijf euro in de App Store. Om Petey te gebruiken, moet je een Apple Watch hebben die draait op watchOS 9 of hoger. Gelukkig draait bijna elke Apple Watch die versie, dus tenzij je een exemplaar van meer dan vijf jaar oud gebruikt, is er geen probleem. We moeten zeker vermelden dat de software geen gebruikersgegevens verzamelt, dus wees gerust, je privacy is veilig.



Gebruikers met een Android smartwatch hebben pech. Toen van der Ploeg werd gevraagd naar een mogelijke Android-versie, zei hij dat die er niet zal komen omdat zijn "skills dat niet toelaten".