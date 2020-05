Onthulling Xbox Series X games vindt volgende week plaats

Nadat Xbox-hoofd Phil Spencer hintte dat we wellicht Xbox Series X games in de nabije toekomst zouden zien, komt Microsoft zelf nu met een datum naar voren.

Op 7 mei 17:00 Nederlandse tijd vindt een speciale episode plaats van Inside Xbox. Microsoft en haar partners zullen dan namelijk een deel van de te verschijnen Xbox Series X line-up tonen, inclusief gameplay.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X. Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJXApril 30, 2020

Het wordt de eerst glimp die we gaan opvangen van wat Microsofts nieuwe apparaat allemaal te bieden heeft. De indrukwekkende technische specificaties heeft de Amerikaanse techgigant vorige maand al uit de doeken gedaan, en daardoor zijn de verwachtingen dan ook hooggespannen voor volgende week. We hebben nog altijd geen echte gameplay gezien namelijk, van zowel de Xbox Series X als de PS5.

We verwachten dat de show vol zit met enkele interessante verrassingen hier en daar. Absolute toppers als Halo Infinite en Senua's Saga: Hellblade 2 kunnen eigenlijk niet missen volgende week. Naast deze first party-titels verwachten we ook een paar mooi third-party games. We weten al dat Assassin's Creed: Valhalla eind 2020 op de markt komt, maar krijgen we ook enkele concrete releasedatums mee? Horen we wellicht ook meer over wat de console van Microsoft gaat kosten?

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdFApril 30, 2020

Helaas zullen we voor het antwoord op bovenstaande vragen nog een paar nachtjes geduld moeten hebben. Of er moet natuurlijk iets lekken van tevoren. In dat geval lees je het voor 7 mei al op TechRadar.