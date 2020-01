OnePlus bevestigt dat het werkt aan 120Hz-displays

OnePlus heeft nog geen details over zijn volgende flagship smartphone onthuld, maar een nieuwe teaser van de CEO wijst erop dat hij een 120Hz-display zal hebben.

In een bericht op de Chinese sociale netwerk website Weibo, heeft OnePlus CEO Pete Lau gezegd dat het bedrijf "onderzoek en ontwikkeling heeft afgerond" voor 120Hz-displaytechnologie.

Het gemiddelde smartphonescherm heeft een verversingssnelheid van 60Hz, dus deze hogere snelheid zal nuttig zijn bij o.a. mobiele games en laat acties zoals het scrollen door Facebook veel soepeler aanvoelen.

OnePlus heeft al 90Hz-schermtechnologie op de meeste van zijn telefoons die in 2019 zijn uitgebracht, dus 120Hz is de volgende logische stap en we hebben concurrerende bedrijven zoals Razer dit al eerder zien doen op telefoons.

Hoewel Lau het niet had over de nieuwe smartphones van dit jaar in zijn post, is OnePlus van plan een zogenaamde Screen Technology Communication Meeting in China te organiseren om de technologie verder te bespreken.

We hebben vorige week al een uitnodiging voor de Chinese media voor dit event zien voorbijkomen. Het zou een vreemde stap zijn voor OnePlus om zo schaamteloos over de technologie te praten in het openbaar en dan niet de 120Hz-technologie te gebruiken op de OnePlus 8 Pro.

We verwachten de OnePlus 8-reeks pas in mei en dan zullen we waarschijnlijk alle nieuwe technologie van het bedrijf officieel te zien krijgen.

