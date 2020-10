Oculus Quest 2 VR-headset is 'vijf keer meer' verkocht dan voorganger

Facebooks nieuwe Oculus Quest 2 VR-headset kent een relatief succesvolle lancering, zo bevestigt Mark Zuckerberg. Volgens Facebook is de Quest 2 "vijf keer meer" gepreordered dan de originele Quest uit 2019. Het lijkt erop dat de interesse naar de Oculus en VR in het algemeen is gestegen.

De Oculus Quest 2 werd op 13 oktober uitgebracht. Mark Zuckerberg zegt in een inkomstenbespreking: "Ik ben onder de indruk en enthousiast over de voortgang die onze teams hier gemaakt hebben. Ik denk dat de nieuwe Quest 2 een uitzonderlijk product is. Ik vind het leuk om te gebruiken. Ik ben erg trots op het werk dat we geleverd hebben". Zuckerberg benoemt ook dat hij het een "grote stap voorwaarts" vindt op het gebied van VR.

Sinds de verschijning hebben eigenaren van de Quest 2 problemen doordat zij hun Facebook-accounts op het apparaat gebruiken. Sommigen hebben zelfs een niet-werkende VR-bril, omdat ze niet kunnen inloggen op hun Facebook-account. Van anderen is het Facebook-account geblokkeerd omdat ze "geen goede reputatie" zouden hebben.

Ondanks deze problemen is de headset redelijk populair. In onze review van de Quest 2 vertellen we waarom wij meer dan onder de indruk zijn over de VR-bril. We geven het dan ook vijf sterren.

Een grote stap voorwaarts?

De Quest 2 verbetert zowat alles wat de eerste Quest-headset te bieden had. De 64GB Quest 2 is verkrijgbaar voor €349, wat goedkoper is dan de originele Quest met dezelfde opslaggrootte.

Niet alleen Facebook ziet het succes van VR. Oculus-gameontwikkelaars zien ook een stijging in de gameverkoop. Cloudhead Labs meldt dat de verkoop van hun games is "vertienvoudigd" sinds de Quest werd uitgebracht.

Het lijkt erop dat mensen het zat zijn om het hele jaar binnenshuis te blijven en daarom graag tijd in virtuele werelden willen spenderen. Voor virtual reality kan dit de grote doorbraak zijn die het medium nodig heeft.