Nintendo waarschuwt: 'gebruik Nintendo Switch niet in de hitte'

Nintendo is het eens met ons: het is buiten veel te warm. Zo warm zelfs dat het bedrijf een waarschuwing besloot te tweeten, om gebruikers af te raden hun consoles mee naar buiten te nemen.

De draagbaarheid van de Nintendo Switch geeft de mogelijkheid om relaxt buiten te gamen. Maar er is een hittegolf gaande en Nintendo wil graag zeker weten dat je console niet oververhit raakt.

Het bedrijf tweette (opens in new tab) een waarschuwing via het officiële Japanse account, dat als volgt kan worden vertaald (dank aan Nintendo Life (opens in new tab)):

''Op een Nintendo Switch spelen buiten in een omgeving waar de temperatuur zeer hoog is kan de temperatuur van de console laten stijgen. Gebruik alsjeblieft de console op plekken waar het 5-35°C is.

''Het blokkeren van de ventilatieopeningen en andere ventilaties kan ervoor zorgen dat console heet wordt. Zorg ervoor dat er goede ventilatie rondom deze ingangen is.''

気温が高い場所でNintendo Switchを使用すると、本体の温度が高くなる場合があります。5~35℃の場所で使用してください。また、吸気口や排気口がふさがれていると、本体の温度が高くなる場合があります。吸気口や排気口まわりの風通しを良くしてください。 https://t.co/bgS883YDWX pic.twitter.com/0c86fcgxnVJuly 11, 2022 See more

Te heet voor de Switch

Nintendo's waarschuwing mag dan wel gericht zijn op het Japanse publiek, het is nog steeds een waarschuwing die vele Switch-eigenaren wereldwijd ter harte willen nemen. Extreem hoge temperaturen zorgt voor veel worsteling wereldwijd.

In New York is de verwachting dat het volgende week 34°C wordt. In Londen wordt het mogelijk zelfs 36°C. Vergelijkbare hoge temperaturen werden recent ook gemeten in Tokyo, wat waarschijnlijk Nintendo inspireerde om te waarschuwen.

Alhoewel er geen garantie is dat je Nintendo Switch meteen beschadigt als je deze gebruikt in heet weer, kan het een negatieve impact hebben op de componenten binnenin. Gelukkig schakelt je Switch zich automatisch uit als de hitte te veel wordt, maar het is verstandiger om het niet zo ver te laten komen.