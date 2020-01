Nieuwste Klipsch oortjes zijn volledig draadloze met ingebouwde AI en noise-cancelling

Het Amerikaanse audiomerk Klipsch is klaar om drie nieuwe sets volledig draadloze oortjes te lanceren tijdens de CES 2020 in Las Vegas, dat op 7 januari begint.

Na het succes van de Klipsch T5 True Wireless oortjes, die vorig jaar tijdens de presentatie werden gelanceerd, maakt het bedrijf zich op om de T10 True Wireless en de T5 True Wireless ANC oortjes te onthullen, en daarbij een sportversie van de T5s.

Volgens Engadget, worden zowel de T10 en de T5 True Wireless ANC oortjes geleverd met ingebouwde "AI bewegingsknoppen en actieve noise-cancellation", hoewel details over de artificiële intelligentie technologie schaars zijn.

Klipsch zegt dat de oortjes een "ingebouwd besturingssysteem met ingesloten artificiële intelligentie" hebben, waarmee je het afspelen van muziek met behulp van je stem kunt regelen, zonder dat je hier een spraakassistent van een derde partij voor hoeft te installeren op je smartphone zoals Google Assistant of Alexa.

Zeer prijzig

Afgaand op de beperkte persafbeeldingen die we hebben, lijken de nieuwe Klipsch T10 True Wireless oordopjes een scharnieren constructie te hebben, waardoor het oordopje wordt gescheiden van het omhulsel van het oortje. Dit kan een verbeterde pasvorm bieden vergeleken met modellen als de Sony-WF10000xM3 of de AirPods van Apple.

Ze worden ook geleverd met een uniek ontworpen zeshoekige oplaadhuls , die verschillende klepjes heeft voor elk oordopje en een aantrekkelijk rosé gouden en zwart kleurenschema.

Op dit moment hebben we geen beeld van de T5 True Wireless ANC oordopjes, maar we verwachten dat ze een vergelijkbaar ontwerp hebben als de originele T5s, met een Zippo lichtere versie als oplaadcase.

Klipsch heeft nog geen informatie vrijgegeven over de geluidskwaliteit die wordt geboden met deze nieuwe oortjes, dus we zullen moeten wachten tot de CES 2020 om dit zelf te testen. Wij zullen namelijk direct verslag doen van de tech show en je alles vertellen over de laatste releases.

Wat we wel weten over de oortjes, is de prijs; volgens Engadget, zijn de T10 True Wireless oortjes beschikbaar vanaf september tot november 2020 voor een verbluffende prijs van 649 dollar, dat is omgerekend 580 euro.

De T5 True Wireless ANC oortjes, zullen voor 299 dollar, zo'n 267 euro, over de toonbank gaan. Een veel aantrekkelijkere prijs, maar nog steeds een stuk duurder dan de best beoordeelde Sony WF-1000XM3 Wireless Earbuds.

Klipsch heeft een sportversie aangekondigd van de T5 True Wireless oortjes. (Image credit: Klipsch)

Voor de hardlopers

Klipsch is ook bezig met de lancering van een sportversie van de T5 True Wireless oortjes, die tussen juni en augustus 2020 verkrijgbaar zal zijn voor 229 dollar, dat is omgerekend 204 euro.

Volgens het bedrijf worden de oortjes geleverd met een stofvrij en waterbestendige oplaadcase, de oordopjes zelf beschikken over een IP67 rating. Er zijn drie formaten van oorvleugels en dat betekent dat je sowieso wel een goede pasvorm zult vinden om te dragen tijdens je training.

Eindelijk brengt Klipsch een tweede generatie versie uit van zijn volledig draadloze oortjes; de T5 II True Wireless oortjes worden geleverd met een nieuw oordop ontwerp en een nieuwe Bluetooth antenne, hoewel de batterijduur hetzelfde blijft met 24 uur.

De tweede generatie T5s is beschikbaar vanaf juni/augustus 2020 en zal rond de 177 euro kosten, dezelfde prijs als zijn voorgangers.

Net als de nieuwe volledig draadloze modellen, zal Klipsch zijn eerste draadloze over-ear noise-cancelling koptelefoon aankondigen tijdens CES dit jaar.

Via Engadget