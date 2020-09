Nieuwe Sony Xperia 5 II heeft 120Hz FHD+ OLED-display

Vanochtend heeft Sony de nieuwe Xperia 5 II aangekondigd. De smartphone wil zich bewijzen op het vlak van fotografie en entertainment, waaronder gaming. Zo gebruikt Sony technologie uit hun professionele camera’s en wordt de Xperia 5 II als eerste Sony-smartphone voorzien van een 120Hz display.

120Hz verversingssnelheid

Enkele maanden geleden konden we dankzij de Xperia 1 II al genieten van een geweldige mobiele entertainment ervaring. Het 4K-display van het luxueuzere broertje van de 5 II vinden we hier niet terug, maar Sony heeft wel gekozen voor een FHD+ HDR OLED-scherm van 6,1 inch en zonder notch, wat resulteert in een 21:9 CinemaWide kijkervaring. De verversingssnelheid van het scherm werd opgeschroefd van 60Hz naar 120Hz, waardoor menu’s en apps extra vlot te navigeren zullen zijn.

Gamen met controller

Als gamer moet je ook nog weten dat Sony heeft voorzien in 240Hz Motion blur-reductie, waardoor het beeld maar liefst 240 keer per seconde ververst wordt voor haarscherpe acties. Verder is er de Game Enhancer die storende notificaties blokkeert en je kan zelfs een DUALSHOCK4-controller gebruiken om te gamen. De Xperia 5 II Style Cover zorgt in dat geval voor een aangename kijkhoek.

Hoofdtelefoonaansluiting en drie camera's

Specs CPU: Snapdragon 865 5G

Grootte scherm: 6,1 inch

Corning Gorilla Glass 6

Type: FHD+ HDR OLED

Verversingssnelheid: 120Hz

Beeldverhouding: 21:9 CinemaWide

Camera: wide, ultra wide, telefoto

Afmetingen: 68mm breed, 8mm dik

Batterij: 4.000mAh

Waterbestendigheid: IP65/68

Op het vlak van geluid zal je weinig reden tot klagen hebben, want er werd ondersteuning voorzien voor Dolby Atmos en de 360 Reality Audiotechnologie van Sony zelf is ook aanwezig voor een nog realistischere muziekbeleving. Zoals we dat al bij de Xperia 1 II zagen, is ook de hoofdtelefoonaansluiting opnieuw aanwezig.

Wat de camera’s betreft gaat het om drie lenzen, voorzien van de Sony Alpha Autofocus-technologie. De smartphone kan tot 20 fps AF/AE beelden per seconden vastleggen en de continue AF/AE-tracking vernieuwt tot 60 keer per seconde. Dit betekent dat de Xperia 5 II continu een object kan volgen voor een optimale scherpstelling. Ook Eye-AF is aanwezig en volgt de ogen van mens én dier.

Om te fotograferen kan je kiezen tussen brandpuntsafstanden van 16, 24 en 70mm, wat overeenkomt met een ultra wide, wide en telefoto perspectief. Net zoals bij de Xperia 1 II kan je gebruik maken van de Photography Pro App. Is video meer jouw ding, dan zal je blij zijn om te horen dat de Xperia 5 II 4K HDR beelden tot 60fps kan opnemen en zelfs 4K 120fps slow-motion als eerste smartphone ter wereld.

Prijs en beschikbaarheid Sony Xperia 5 II

De Sony Xperia 5 II zal in oktober beschikbaar zijn in de Benelux voor een prijs van 899 euro. Sony belooft ook een mooie introductieaanbieding tijdens de lancering. Voor de Style Cover is nog geen prijs bekend.