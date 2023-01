Nieuwe Sony Walkman laat muziek beter klinken dan ooit tevoren

Sony omarmt muziekstreaming volledig met zijn nieuwste Walkman, de NW-A306, die is uitgerust met geavanceerde audioverwerking die muziek van streamingdiensten kan verbeteren.

Digitale muziek en streaming hebben het makkelijker gemaakt om waar dan ook naar je favoriete nummers te luisteren. Muziek streamen is in zekere zin zowel een vloek als zegen. De gecomprimeerde muziekbestanden missen namelijk het dynamische bereik en de details van het origineel.

Hier komt de technologie in Sony's NW-A306 Walkman goed van pas. Dankzij de Edge-AI en DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine) wordt er upscaling toegepast op digitale muziekbestanden. Dat zorgt voor een veel rijkere en dynamischere luisterervaring.

Deze nieuwe tools komen bovenop de hi-res functies van de Walkman, zoals LDAC, die het geluid van draadloze koptelefoons kan verbeteren. Ook is er 360 Reality Audio, waardoor de muziek "in 3D" wordt afgespeeld.

We zullen zelf moeten horen hoe de Sony NW-A306 presteert om te weten hoe goed al die features in de praktijk werken. Op vlak van audio heeft Sony alvast een heel sterke reputatie, aangezien hun producten al jaren een vaste waarde zijn in verschillende koopgidsen. Toch is deze walkman niet helemaal perfect.

Ten eerste heeft hij niet veel opslagruimte. De Sony NW-A306 heeft 32GB opslagruimte, maar als je rekening houdt met alle software die erop staat, heb je ongeveer 18GB over voor muziek. Dat is zeker genoeg om honderden nummers op te slaan, maar als je een eindeloze muziekbibliotheek hebt, is dat misschien te weinig.

Tot slot is de prijs zeker niet mild. De NW-A306 kost 400 euro en zal vanaf januari 2023 beschikbaar zijn in Nederland en België. Mensen die op zoek zijn naar een MP3-speler om bijvoorbeeld te ontkoppelen van hun smartphone, zullen dit wellicht een dure investering vinden. Het is daarom echt een product voor muziekliefhebbers die hun favoriete nummers met de hoogst mogelijke kwaliteit willen beluisteren.