Nieuwe Nokia 3.4 gelanceerd: budget smartphone met drievoudige camera

The new Nokia 2.4

De nieuwe Nokia 3.4 en Nokia 2.4 zijn officieel gepresenteerd en de nieuwe goedkope telefoons zijn ontworpen om een solide specificaties en functionaliteit te bieden voor een zeer betaalbare prijs.

Net als bij de vorige generaties van deze telefoons, krijg je lage specs voor een lage prijs. Het is ook bevestigd dat de telefoons van Nokia in de nieuwe James Bond-film No Time To Die zullen verschijnen, maar deze twee nieuwkomers zijn niet het soort apparaten dat je van een special agent zou verwachten, omdat het goedkopere toestellen zijn.

De nieuwe Nokia 3.4 is het "sterkere" toestel van de twee, maar gaat nog steeds niet concurreren met smartphones als de nieuwe Nokia 8.3 5G. In België en Nederland kost hij 149 euro (3GB/32GB) en is hij verkrijgbaar vanaf de tweede helft van oktober.

Deze telefoon wordt gevoed door een Qualcomm Snapdragon 460 chipset, heeft een 6,39-inch HD+ scherm en heeft een 4.000mAh batterij.

The new Nokia 3.4 (Image credit: HMD Global)

De camera's bestaan uit een 13MP-camera, met een 5MP-groothoekcamera en 2MP-dieptesensor. Je kunt daarnaast kiezen uit de kleuren Fjord (blauw), Dusk (paars) of Charcoal (zwart).

Beide telefoons komen standaard met Android 10 software. Beide toestellen draaien Android 10 uit de doos en zullen de updates naar Android 11 en 12 met zekerheid ontvangen, evenals drie jaar lang beveiligingsupdates. Wanneer de Android-updates eraan komen, is op dit moment nog niet geweten.

Hoe zit het met Nokia 2.4?

De Nokia 2.4 is zelfs goedkoper met een richtprijs van 129 euro (2GB/32GB) en zal al vanaf eind september beschikbaar zijn in Nederland en België.

De Nokia 2.4 is uitgerust met een 6,5 inch HD+ scherm, een MediaTek Helio P22 chipset en een 13MP hoofdcamera in combinatie met een 2MP-dieptesensor.

Er is tot slot een batterij van 4.500mAh aanwezig om hem van stroom te voorzien en de kleurenopties zijn dezelfde als die van de Nokia 3.4 hierboven.