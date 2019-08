Microsoft kondigt event op 2 oktober aan - krijgen we nieuwe Surface hardware te zien?

Microsoft heeft op een cryptische manier laten weten dat er 2 oktober een event zal plaatsvinden in New York. Op de uitnodiging staat een onvolledig Windows-logo met daarbij "Save the date".

Meer informatie wordt er niet meegegeven op de uitnodiging, maar de timing kon niet beter zijn.

In oktober zal het namelijk al een jaar geleden zijn dat Microsoft hardware voor consumenten heeft gelanceerd en zelfs twee jaar sinds de lancering van de Surface Book 2.

De Surface hardware krijgt een upgrade

Gewoon het feit dat de Surface Pro 6 en de Surface Laptop 2 een jaar geleden gelanceerd zijn, is reden genoeg voor het bedrijf om deze producten te vernieuwen.

We hebben natuurlijk heel wat verwachtingen voor de Surface Pro 7 en de Surface Laptop 3, die voornamelijk bestaan uit de toevoeging van minstens één USB-C-poort en het afschaffen van de Surface Connect-poort.

Er is ook kans op een Surface Book 3 of Surface Studio 3. Beide producten kunnen een upgrade gebruiken, zeker nu de Nvidia 20-reeks GPU's en de 10e generatie Intel Core-processoren beschikbaar zijn. Zowel qua professionele mogelijkheden als qua pure prestaties willen we hier updates zien, zodat dit duo zich verder kan onderscheiden van de andere Surface-producten.

Tot slot is er nog een onbekend Surface-toestel met "Centaurus" als codenaam. Dit zou een 2-in-1 laptop zijn waaraan Microsoft werkt en tijdens het event onthuld kan worden. We voorzien sowieso live berichtgeving over het event, dus duid 2 oktober alvast met stip aan in je agenda en wij doen de rest.