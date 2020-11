Nieuwe MacBook op komst? Apple teaset 'One more thing' event in november

Apple heeft ons een digitale uitnodiging verstuurd voor het aankomende virtuele launch event op 10 november. Het lijkt erop dat Apple's laatste onthulling van het jaar een of meerdere nieuwe MacBooks inhoudt. Mogelijk gaat het om de langverwachte ARM-gebaseerde 12-inch MacBook.

De uitnodiging begint cryptisch met "One more thing" en biedt verder weinig details, op de tijd en datum van het evenement na. Het Apple Event staat gepland voor 10 november om 19:00 uur.

De iPhone 12-reeks is al aangekondigd en de geruchtenmolen voor een nieuwe 12-inch ARM-MacBook loopt al ruime tijd. Het is vrijwel zeker dat dit de nieuwe troef is van Apple waar we al zo lang op wachten. Natuurlijk zou het ook nog steeds kunnen gaan om de AirTags die ook vaak de revue passeren.

Is de nieuwe ARM A14 MacBook eindelijk hier?

Apple heeft al bekendgemaakt dat de MacBooks een verschuiving gaan zien van Intel naar de ARM-structuur. De afgelopen jaren is er veel over ARM-processors gesproken. Een aantal Windows 10-systemen draaien ook op ARM, zoals de recente Lenovo Flex 5G.

ARM is de afgelopen jaren voornamelijk bij mobiele apparaten gebleven en heeft een groot aantal telefoons en tablets aangedreven. De ARM-architectuur is vooral gebouwd om bijzonder energiezuinig te zijn en is over het algemeen niet zo krachtig als Intel of AMD. Als Apple overstapt naar ARM zou dit kunnen veranderen, vanwege de middelen en expertise van een van 's werelds meest vooraanstaande techgiganten.

De ARM-systemen van andere fabrikanten waren veelbelovend, maar konden niet echt concurreren. Apple's toewijding aan ARM zou een gamechanger kunnen zijn in de CPU-wereld. Mogelijk zien we dan een aanzienlijke prijsdaling in MacBooks, wat voor Apple een enorme overwinning zou zijn.

Uiteraard zullen we nog moeten afwachten wat Apple aankondigt. Hopelijk krijgen we over iets minder dan twee weken een goed beeld van de toekomst van de MacBook.