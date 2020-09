Nieuwe iPad Air 4 is misschien duurder dan iPad Air 3, maar laadt wel veel sneller op

Het grote Apple Event van 15 september nadert, aangezien het morgen al zover is. We verwachten momenteel de Apple Watch 6 en iPad Air 4, en we hebben zonet een intrigerend prijslek gezien in verband met deze tablet.

Apple-lekker @L0vetodream heeft een reeks lekken gepost aangaande de twee nieuwe toestellen en suggereerde, als het aankomt op de prijs van de iPad Air, dat deze zal zal neerkomen op een van de volgende cijfers: $569, $579, $589 of $599. Dat zou hoe dan ook meer zijn dan de iPad Air 3 die van start ging rond $499, maar het is mogelijk dat de nieuwere tablet standaard met een andere basisopslagoptie komt.

Let wel dat het bericht de tablet niet rechtstreeks noemt, maar de context (de bijbehorende tweets) maakt het vrij duidelijk.

Een hogere prijs zou wel de voorgaande lekken bijstaan, waar er werd gesuggereerd dat de iPad Air 4 meer zoals een 'iPad Pro Lite' zou kunnen zijn dan de voorgaande toestellen in de Air-reeks. De iPad Air is doorgaans een meer 'mid-range' tablet van Apple, maar we horen dat de nieuwe een meer premium ontwerp, snellere USB-C lader en betere chipset krijgt, waardoor het toestel toch vrij high-end zou eindigen.

Gezien deze oplaadsnelheid wist @L0vetodream ook te melden dat een nieuw Apple-product een snellaadfunctie zou hebben, een functie die Apple niet veel heeft gebruikt in zijn tablets of wearables, al zou het toestel in kwestie wel de Apple Watch kunnen zijn. Daarover zo dadelijk meer.

Neem dit lek wel met de nodige korrel zout, aangezien @L0vetodream recentelijk vrij veel informatie heeft gelekt, maar niet alle informatie daarvan even correct is gebleken. We weten dus nog niet of het account als bron van lekken betrouwbaar is, maar daar komen we vrij snel achter.

Een blauwe Apple Watch

new color for Apple WatchSeptember 13, 2020

Het meest intrigerende lek van @L0vetodream was misschien dan wel rond de prijs van de iPad Air, toch zijn er ook enkele dingen verschenen rond de Apple Watch 6. Eentje daarvan was informatie rond de laadsnelheid, wat naar beide toestellen kan verwijzen, en een andere ging over de kleur.

Dit komt van een tweet die eenvoudig luidde: 'Nieuwe kleur voor Apple Watch'. Er is nog geen echt idee rond welke kleur dit kan zijn, toch zijn er enkele commentaren onder de tweet die denken dat het wel eens blauw zou kunnen zijn, als aanvulling op de donkerblauwe tint die te zien was op een recent lek van de iPhone.

De kleur van een nieuwe Apple Watch is nu geen indrukwekkend nieuws, aangezien aangepaste bandjes voor de Apple Watch een betere manier zijn om het toestel te personaliseren. Daarnaast gebruiken toch veel mensen een cover rond de smartwatch, maar voor sommigen kan het een interessante keuze zijn.

We zullen snel meer weten, want de Apple Watch 6 en iPad Air 4 worden beide verwacht om morgen onthuld te worden op het Apple Event, dus hou ons zeker in de gaten om te zien of deze lekken correct zijn.