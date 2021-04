Nieuwe Apple MacBooks en iPads lopen mogelijk vertraging op door chiptekorten

Heel de tech-wereld kreunt onder een gebrek aan chips voor de fabricage van nieuwe toestellen, wat we zien in de beschikbaarheid van grafische kaarten. Het ziet ernaar uit dat de MacBooks en iPads van Apple de volgende slachtoffers worden van het globale tekort aan componenten ten gevolge van de Covid-19-pandemie.

Volgens een bericht van Nikkei Asia ondervinden de productielijnen van MacBooks problemen op enkele kritieke punten in het productieproces waar componenten op printplaten worden geplaatst. Die stap kent nu de nodige vertragingen dankzij een tekort aan chips. Nikkei Asia is hiermee iets specifieker dan de gebruikelijke beweringen die we hierrond zien verschijnen. Dat houdt echter niet in dat we dit niet zonder een korreltje zout moeten nemen.

Als het op iPads aankomt, dan stelt het bericht dat het vinden van voldoende schermen (en scherm-gerelateerde componenten) problematisch is geworden, wat ook hier resulteert in productievertragingen (dat is ook niet de eerste keer dat we dit nieuws zien verschijnen).

De bronnen van Nikkei Asia beweren dat een 'deel' van de bestellingen van componenten voor zowel de MacBooks als iPads waar in de eerste helft van 2021 aan voldaan moest worden, uitgesteld zijn naar de tweede helft van het jaar.

De iPhone zou naar verluidt (nog) geen problemen ondervinden op vlak van bevoorrading, maar dat is dan ook iets dat Apple kost wat kost wil vermijden.

Breder probleem

Als een grote reus als Apple, met zijn gewicht en invloed in de techwereld, al problemen ondervindt rond het vinden van componenten, dan is dat geen goed nieuws voor de kleinere spelers. Zoals steeds moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies die gebaseerd zijn op informatie en geruchten van interne bronnen.

Naast de MacBook houdt Apple zich momenteel ook bezig met het stopzetten van sommige iMac-modellen. Het liet tevens de iMac Pro recent volledig vallen. Dat heeft weinig te maken met de productiepijnen, en is eerder een voorbode voor de nieuwe iMac-modellen met M1-chip die dit jaar verwacht worden.

Het is tegenwoordig niet zo enorm moeilijk om deprimerende berichten te vinden rond de tekorten en voorraadproblemen van componenten. Daar komt dan nog eens een voorspelling bij dat de voorraad van PC-gerelateerde chips problematisch blijft tot 2022. Ook Qualcomm verwacht een gelijkaardig scenario. We zullen dus nog even op onze honger blijven zitten.