Nederlandse Fairphone brengt derde duurzame smartphone uit

Op dinsdag 27 augustus is de Fairphone 3 gelanceerd, dat maakt Eva Gouwens CEO van Fairphone bekend op hun website.

Zeven jaar geleden introduceerde het Nederlandse bedrijf de Fairphone, een smartphone die beter is voor het milieu en die modulair is. Dit betekent dat je alle onderdelen van de telefoon kunt vervangen. De hardware in de Fairphone is opgedeeld in zes modules die je kunt verwijderen en vervangen zodra je telefoon kuren krijgt.

Beter voor de mens en het milieu

De meeste telefoons vertonen na nog geen twee jaar al mankementen en wat consumenten dan vervolgens doen, is de hele telefoon vervangen voor een nieuwe. Fairphone wil dit tegengaan met hun duurzame smartphone. Zo laten ze weten via hun website:

"Wij streven ernaar om een positieve, sociale en ecologische impact te creëren van het begin tot het einde van de levenscyclus van een telefoon."

Het langer gebruiken van je telefoon, kan volgens onderzoek van het bedrijf minstens 30 procent aan CO2-uitstoot besparen.

Fairphone 3 specificaties

CEO Eva vertelt in de blog dat ze door de ervaring met de eerste en tweede Fairphone erg veel geleerd hebben en dit hebben meegenomen in de ontwikkeling van de derde uitvoering.

De derde Fairphone is gemaakt met conflictvrij tin en wolfraam, fairtrade goud en gerecycled koper en plastic.

De modules in de Fairphone 3 zijn dunner en weerbaarder dan zijn voorgangers en de specificaties zijn vergelijkbaar met een mid-range smartphone. De duurzame smartphone draait op een Snapdragon 632-processor en beschikt over 4GB RAM en 64GB opslag die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart tot 256GB.

Verder heeft de Fairphone een 5,7-inch full HD-scherm, een camera van 12MP en een frontcamera van 8MP. Ook zit er op de achterkant van het toestel een vingerafdrukscanner en heeft hij een accu van 3.000mAh.

De adviesprijs van de Fairphone 3 is 450 euro en je kunt hem vanaf vandaag bestellen via de webshop. Lever je je oude telefoon in, dan krijg je 20 euro korting. Het bedrijf werkt namelijk ook met een recyclingprogramma.