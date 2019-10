Fairphone 3 review

De Fairphone 3 is een lastige smartphone om te beoordelen. Hoewel zo goed als alle concurrenten niet zo 'fair' gemaakt zijn als de Fairphone 3, zijn gelijkgeprijsde telefoons wel stuk voor stuk beter. De hamvraag is een zeer persoonlijke: hoeveel heb jij ervoor over om een eerlijke smartphone te kopen, wetende dat een vergelijkbaar toestel voor honderden euro's minder te koop is?

Zo mooi als de smartphones van tegenwoordig eruitzien, zo lelijk en misselijkmakend zijn de werkomstandigheden vaak waar diezelfde mobieltjes voor een habbekrats worden gemaakt door arme werknemers. Vanuit je luie stoel is het echter lastig om daar verandering in te brengen, maar een mooiere wereld wil iedereen, toch?

Met die gedachte (min of meer) is het bedrijf Fairphone begonnen aan een minirevolutie in het smartphonelandschap. In 2015 bracht het, na een succesvolle crowdfundactie, met gepaste trots de Fairphone op de markt. De Nederlandse onderneming zag dat er een markt voor was en ging door met het ontwikkelen van 'eerlijke smartphones'.

Nadat in 2015 de Fairphone 2 gelanceerd werd, vond de Nederlandse onderneming het in 2019 de hoogste tijd om de Fairphone 3 uit de doeken te doen. Net als zijn voorgangers is de Fairphone 3 op duurzame wijze gemaakt, maar dan met iets betere specificaties.

Ondanks dat de Fairphone 3 zich op veel vlakken heeft verbeterd, blijft het apparaat bijzonder modulair; is er iets aan stuk, of wil je de accu vervangen? Dit kun je allemaal makkelijk zelf repareren. De hoogste tijd om eens aan de tand te voelen hoe dit eerlijk geproduceerde beestje, zich staande houdt in het dagelijks leven.

Fairphone 3 prijs en beschikbaarheid

Gelanceerd op 27 augustus 2019

Adviesprijs van 450 euro

De Fairphone 3 is op 27 augustus 2019 officieel gelanceerd. De telefoon is op dit moment te koop voor 450 euro in diverse webshops, waaronder die van Fairphone zelf.

De Fairphone 3 is slechts in één uitvoering verkrijgbaar, namelijk zwart. De achterkant is transparant, waardoor het apparaat zeker niet saai is te noemen qua looks.

Design

Bonkig ontwerp

Uitstekend te repareren

Laten we maar met de deur in huis vallen: de Fairphone 3 haal je niet in huis vanwege zijn uiterlijk. Toegegeven, ten opzichte van de Fairphone 2 ziet het toestel er een stuk moderner uit, maar bij elke andere fabrikant zouden we onze neus ophalen voor een dergelijk design.

Het grootste voordeel van het Fairphone 3 design is zonder meer het modulaire ontwerp. Zoals gezegd is het zeker niet de mooiste telefoon op de markt, maar wel de meest repareerbare. Ben je toe aan een nieuwe accu, of is de cameramodule stuk? Via de webshop van Fairphone bestel je gemakkelijk een nieuw onderdeel, en schroef je deze er zelf opnieuw in via de meegeleverde schroevendraaier.

De telefoon beschikt over een beeldverhouding van 18:9, en zowel de boven- als onderzijde worden bijgestaan door grove randen. Aan de onderzijde vind je het Fairphone-logo terug, terwijl in de bovenste rand een lichtsensor naast de frontcamera en speaker voor telefoongesprekken zit. Ook zit er een klein LED-lampje verstopt in de bovenste rand. De Fairphone 3 is een groot plastic geheel, waardoor hij niet heel premium aanvoelt. Vanwege z'n dikte (9,89 millimeter) ligt hij ook niet super in je hand, maar dat is te overzien.

Aan de onderzijde vind je een microfoonpoort en USB-C ingang terug. Aan de linkerzijde zit een enkele speaker voor audio, twee volumetoetsen en een aan/uit-knop, waarvan laatstgenoemde ribbeltjes heeft. Zo kun je de toets makkelijk onderscheiden van de rest. De koptelefooningang vind je aan de bovenzijde, en de rechterzijde is volledig vrij van opsmuk.

De achterzijde van de Fairphone 3 bestaat eveneens uit plastic, maar niet in dezelfde vorm die je gewend bent van smartphones; de Fairphone 3 is namelijk transparant aan de achterzijde, waardoor je de boodschap op de accu (Change is in your hands) duidelijk ziet zitten.

Verder vinden we aan de bovenzijde een enkele cameralens met flitser. De vingerafdrukscanner zit vrij hoog geplaatst aan de achterzijde. Hoewel de plaatsing beter had gekund, werkt hij wel snel genoeg voor een prettige gebruikservaring.

Display

5,65 inch Full HD+ resolutie

Niet moeders mooiste

De Fairphone 3 maakt gebruik van een 5,65 inch Full HD+ display. Hoewel 5,65 inch tegenwoordig vrij compact kan zijn (kijk maar eens naar de Samsung Galaxy S10e), is dat bij deze telefoon niet het geval. Dat komt niet alleen vanwege de bezels, maar ook omdat Fairphone vasthoudt aan de beeldverhouding van 18:9, terwijl vele fabrikanten 19:9 en soms zelfs 20:9 aanhouden. Een 5,65 inch display is bij een beeldverhouding van 20:9 bijvoorbeeld veel smaller, wat de handzaamheid verbetert.

Genoeg over de beeldverhouding. Het LCD-display met een resolutie van 2160 bij 1080 pixels is op papier niet meer dan normaal tegenwoordig, en in de praktijk is er zeker niet veel spannends aan. Het display is scherp genoeg voor de doorsnee consument, maar er zijn in het middensegment tal van telefoons met een kwalitatief beter paneel.

Met name de contrasten van het display stellen wat teleur. Witte achtergronden lijken ietwat warm, en heel levendig ziet het er niet uit. Op dit gebied excelleren vaak telefoons van Huawei en Samsung.

De maximale schermhelderheid is gelukkig best oké. In fel zonlicht kun je bij de Fairphone 3 zeker nog tekst van je scherm aflezen, al moet je geen prestaties zoals die van de Galaxy Note 10 Plus verwachten. Niet meer dan logisch. Wel jammer is de minimale schermhelderheid; die is bijzonder fel. Ook in combinatie met de blauwlichtfilter merkten we dat het display ons in de avonduren pijn aan de ogen deed.

In het instellingenscherm heb je de optie om automatische schermhelderheid aan te vinken. Deze optie belooft dat de smartphone na verloop van tijd leert kennen hoe fel het display moet zijn in bepaalde lichtsituaties. In de praktijk hebben we deze functie echter uitgezet, omdat er een 50/50 kans was dat de Fairphone 3 het bij het rechte eind had. Ook na enkele dagen zat hier weinig verbetering in.