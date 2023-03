Motorola Razr 2023 verschijnt "binnenkort" met grote updates

We hebben altijd gedacht dat we weer een nieuwe Motorola Razr zouden zien dit jaar. Dat is nu bevestigd door Lenovo, moederbedrijf van Motorola. Heel lang zouden we bovendien niet moeten wachten, want de Motorola Razr 2023 zou "heel binnenkort" verschijnen.

Dit komt rechtstreeks van Lenovo CEO Yuanqing Yang, die sprak met CNBC (opens in new tab) tijdens MWC 2023. We weten natuurlijk niet wat "heel binnenkort" precies wil zeggen, maar de timing lijkt wat vroeg, aangezien de Motorola Razr 2022 in augustus van vorig jaar gelanceerd is. Zal Motorola de Razr 2023 minder dan een jaar na de Razr 2022 lanceren, of is "zeer binnenkort" verder weg dan we denken?

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Yang zei ook dat hij veel beter is dan de Razr 2022. Ook hier weten we niet wat er dan precies veel beter zal zijn, maar het geeft ons alvast hoop. Blijkbaar zouden de verbeteringen zich richten op het scharnier en de apps. Verder zei Yang dat de ontvangst van de Razr-telefoons goed is en dat de prijs omlaag zou kunnen gaan naarmate de technologie verder gevorderd is. Dan kunnen er meer telefoons geproduceerd worden en gaat de kostprijs per stuk omlaag.

Vouwbare telefoons zullen na verloop van tijd waarschijnlijk betaalbaarder worden, wat kan helpen om ze meer mainstream te maken. Die gedachte kwam ook terug bij Oppo's President for Overseas Sales and Service, Billy Zhang, toen we hem tijdens MWC spraken over de mogelijkheid van meer betaalbare foldables in de toekomst. Er is helaas geen indicatie dat de Razr 2023 al goedkoper zal zijn dan de versie van vorig jaar.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Wat kan de Motorola Razr 2023 beter doen?

Yang's vermelding van het verbeterde scharnier betekent waarschijnlijk dat het zowel steviger als minder zichtbaar zal zijn. Aan dat laatste is overigens niet veel werk meer, aangezien we in onze review de vouwlijn amper opmerkten. Aan de apps is daarentegen wel wat werk. In theorie kan je alle apps draaien op het kleine coverscherm van de Razr 2022, maar in de praktijk werkt dit met geen enkele app probleemloos.

Er zijn echter ook andere verbeteringen die we graag zouden zien. We vonden dat de camera's, en vooral de nabewerking van foto's, werk nodig hadden op de Razr 2022. Als hij op deze vlakken verbetert, dan zou hij een serieuze concurrent kunnen zijn voor de Samsung Galaxy Z Flip 5, die naar verwachting in augustus zal verschijnen.