Motorola Razr 2022 pakt bijna alle problemen van voorgangers aan

Na een jaartje pauze zien we nu de Motorola Razr 2022 verschijnen. Deze herwerkte iconische klaptelefoon is de opvolger van de Razr 5G uit 2020 en pakt enkele belangrijke pijnpunten aan. Veel elementen lijken weliswaar gekopieerd van de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Motorola Razr 2022 specs

Een langverwachte verbetering was de chipset, die nu een Snapdragon 8+ Gen 1 is. Dat is het beste dat je momenteel kan vinden bij Android. Dit gaat gepaard met 8GB RAM en 256GB opslag, tevens de enige configuratie van de Motorola Razr 2022. Verder is hij slechts in één kleur beschikbaar, met name Satin Black (zwart).

Het 2,7-inch display aan de buitenkant is niet veel veranderd en kan nu alle apps weergeven in plaats van slechts een kleine selectie. Het display binnenin is sterk verbeterd en is nu een 6,7-inch OLED-paneel met Full HD-resolutie, refresh rate van 144Hz en punch-hole selfiecamera. De kin onderaan is daarnaast volledig verwijderd, waardoor de Razr 2022 veel weg heeft van de Samsung Galaxy Z Flip 4.

De camera's hebben ook een welverdiende upgrade gekregen. De hoofdcamera is nu verbeterd naar 50MP met OIS (komende van 48MP) en er is een 13MP-groothoekcamera toegevoegd. Zoals hiervoor kan je makkelijk selfies nemen met die twee camera's als je de camera op het coverdisplay opent. Als dat je ding niet is, zit er aan de binnenkant een 32MP-selfiecamera.

Het geheel wordt van stroom voorzien door een 3.500mAh-batterij met 30W-snelladen, wat aanzienlijk beter is dan de 2.800mAh-batterij met 15W-snelladen van de Razr 5G. Draadloos opladen is echter niet mogelijk. Uit de doos draait de Razr 2022 ten slotte Android 12 met Motorola's My UX softwareschil.

(Image credit: Motorola)

Motorola Razr 2022 prijs en beschikbaarheid

Zoals gezegd, is de Razr 2022 beschikbaar in één configuratie met 8GB RAM en 256GB opslag. Die krijgt een adviesprijs van 1199 euro, wat maar liefst 300 euro goedkoper is dan de Razr 5G die aanvankelijk 1499 euro was. Gezien de verbeteringen is dit zeker een aantrekkelijk aanbod voor een klaptelefoon, hoewel je aan de 256GB-versie van de Galaxy Flip 4 50 euro minder uitgeeft. Daar komt bij dat je bij de Flip 4 ook de optie voor 128GB opslag aan 1099 euro hebt.

Tot slot is er goed nieuws voor geïnteresseerden, want de Motorola Razr 2022 is vanaf vandaag, 25 oktober 2022, meteen beschikbaar om te bestellen. Dat kan bij de meeste retailers in Nederland en België of via de eigen website van Motorola.