Motorola pakt uit: Moto G31, Moto G51 5G en Moto G200 gepresenteerd

Motorola kondigt vandaag drie nieuwe toestellen aan in de G-serie: de Moto G31, de Moto G51 5G en de Moto G200. Alle drie de smartphones zijn budgetvriendelijke toestellen en richten zich op een uniek segment. De Moto G51 5G richt zich op de 5G-snelheden, de Moto G31 gaat voor de kijkervaring. De Moto G200 is vooralsnog in een select aantal landen beschikbaar (waaronder Nederland) en is het vlaggenschip van de serie, met 5G-connectiviteit en een imposante 108MP camera.

Als een tweede huid

De meeste merken leveren een eigen UI op smartphones, die een unieke Android-ervaring bieden. Daarnaast installeren ze de nodige bloatware, die niet altijd te verwijderen is. Moto heeft daar een vrij unieke visie op. Zij kozen ervoor om voort te bouwen op Android met hun eigen suite van tools, genaamd My UX. Hiermee staan ze de pure Android-ervaring niet in de weg, maar kunnen gebruikers muziek, video's, games en toestelthema's naar een hoger niveau tillen met aangepaste instellingen. Voor extra veiligheid kun je bij Moto rekenen op ThinkShield for Mobile, dat onlangs de onderscheiding 'Mobile Security Solution Provider of the Year' van Mobile Breakthrough in de wacht sleepte. Deze biedt een verbeterde bescherming op elk niveau, met aanvullende beveiligingscertificeringen.

(Image credit: Motorola)

Moto G51 5G

Het toestel heeft een 6,8 inch FHD beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz, wat moet zorgen voor een soepele beleving. Het LCD-scherm heeft een resolutie van 2400 x1080 pixels. Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 480 Pro-processor met 4 GB aan werkgeheugen. De Moto G51 5G biedt 128 GB opslag, die via een micro-SD kaart met 512 GB uitbreidbaar is. Daarnaast beschikt het toestel over een 5000mAh batterij, die met de 10W snellaadtechniek op te laden is.

Op de achterkant van het toestel vind je een drietal camera's: de 50 MP hoofdcamera gebruikt Quad Pixel-technologie, waardoor hij een 4x betere gevoeligheid bij weinig licht biedt. Dat belooft scherpere, levendigere foto's die er elke keer weer verbluffend uitzien. De 8MP groothoekcamera biedt een kijkhoek van 118 graden. Bijzonder is de portretmodus, waarbij je ook met de groothoek een onscherpe achtergrond kunt realiseren. De speciale 2MP Macro Vision-camera brengt je veel dichter bij je onderwerp, zodat je de kleinste details kunt fotograferen.

De Moto G51 5G ligt vanaf begin januari in de winkel voor 279,99 euro in de kleuren Bright Silver en Indigo Blue.

(Image credit: Moto)

Moto G31

De Moto G31 richt zich minder op snelheid (hij gebruikt het 4G+ LTE netwerk), maar meer op multimedia. Er gaat dus veel aandacht naar het 6,4-inch OLED scherm, met een resolutie van 2400 x1080 pixels. Dit scherm heeft een verversingssnelheid van 60Hz. Het OLED-scherm biedt per definitie een betere kijkervaring dan een LCD-scherm.

De rekenkracht van de G31 komt van de MediaTek Helio G85-processor met 2,0GHz octa-core CPU met HyperEngine Gaming Technology in combinatie met de Arm Mali-G52 MC2 GPU. De 5000mAh beschikt over genoeg energie voor twee dagen, waardoor je niet al te vaak gebruik hoeft te maken van de 10W snellaadfunctie. Het toestel beschikt over 4GB werkgeheugen en 128GB aan opslag, uitbreidbaar tot 1TB via een micro-SD geheugenkaart. Het opmerkelijke ontwerp van de Moto G31, met een golvend patroon op de achterzijde, is waterafstotend afgewerkt.

De Moto G31 is beschikbaar vanaf 219,99 euro in de kleuren Baby Blue en Mineral Grey en is verkrijgbaar vanaf begin december.

(Image credit: Motorola)

Moto G200 5G

De Moto G200 5G is het vlaggenschip van deze release. Het toestel verleent zijn prestaties aan de krachtige Snapdragon 888-chipset, met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Het Snapdragon Mobile Platform biedt bovendien toegang tot Qualcomm Snapdragon Sound, waarbij je high-resolution muziek kunt luisteren, profiteert van Dolby bij het kijken van films en series, en kristalhelder geluid hebt tijdens het bellen.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Motorola) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Motorola)

Dat alles wordt weergegeven op het heldere en scherpe FHD+ Max Vision beeldscherm met een diameter van 6,8 inch. Het scherm ondersteunt de uitgebreide kleurengamma's DCI-P3 en HDR10, waardoor het 25 procent meer kleuren kan weergeven dan standaard beeldschermen. Door de 144Hz verversingssnelheid beweegt alles soepel over je scherm, wat je ook doet.

Het camerasysteem van de Moto G200 5G is het meest uitgebreide systeem dat Motorola tot nu toe heeft gebruikt. De imposante 108MP hoofdcamera geeft toegang tot een digitale zoomfunctie en maakt dankzij een nieuwe Ultra Pixel techniek tot 9x betere foto's in omgevingen met weinig licht. Naast deze hoofdcamera beschikt de G200 5G ook over een groothoekcamera en een macrolens, die overeenkomen met de specificaties uit de bovengenoemde toestellen.

De rekenkracht van de hoofdcamera wordt meegenomen in de filmfunctie, waarbij je tot 8K resolutie kunt filmen, met verschillende creatieve functies. Zo kun je tegelijkertijd met de hoofdcamera als de selfiecamera filmen of fotograferen, maar ook super slowmotionfilms maken tot 960 frames per seconde.

De Moto G200 5G is beschikbaar vanaf 449,99 euro in de kleuren Stellar Blue en Glacier Green en is verkrijgbaar vanaf begin december.