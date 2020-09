Motorola Moto G9 Plus lek toont opvallende upgrade tegenover voorganger

De Motorola Moto G9 serie zal waarschijnlijk weer gespreid gelanceerd worden, zoals de Moto G8. We hebben er tot nu toe eentje gezien, de Moto G9 Play, maar we hebben net gehoord over de volgende in deze reeks die kan verschijnen, de Moto G9 Plus.

De Moto G9 Plus stond kort op de Slowaakse website van Orange en hoewel hij snel werd verwijderd, slaagde MyFixGuide erin om alle informatie te pakken te krijgen, inclusief screenshots van de specs en wat afbeeldingen.

Volgens het lek zal de Moto G9 Plus zijn voorgangers op twee belangrijke manieren overtreffen: met zijn 6,81-inch schermformaat zou het de grootste Moto G smartphone worden en zijn 64MP-hoofdcamera zou de hoogste resolutie op een Moto G-telefoon zijn.

Verder zou de Moto G9 Plus een resolutie van 1080 x 2400 hebben, vier camera's achteraan, een 5.000mAh batterij, 4GB RAM, 128GB opslagruimte en Android 10.

De beelden suggereren dat de telefoon een vingerafdruksensor aan de zijkant en een punch-hole camera aan de voorzijde heeft, beide zoals de Moto G 5G Plus (hoewel die telefoon twee selfiecamera's heeft). Er lijkt weliswaar één opmerkelijk gebrek te zijn aan de Moto G9 Plus.

5Geen

Als we het lek moeten geloven, heeft de Moto G9 Plus "maar" 4G-connectiviteit, en geen 5G zoals de Moto G 5G Plus.

Sommigen durven te zeggen dat het, met zicht op de toekomst, niet echt de moeite waard is om nog een 4G-telefoon aan te schaffen, aangezien die zeer snel verouderd zou kunnen zijn. In plaats daarvan zou het de moeite waard kunnen zijn om te wachten op een opvolger van de Moto G 5G Plus die de specificaties van de Moto G9 Plus zou kunnen overnemen, maar dan met 5G-connectiviteit.

We weten niet wanneer de Moto G9 Plus aankomt, maar een releasedatum in oktober zou goed mogelijk zijn omdat dat precies een jaar na de lancering van de Moto G8 Plus zou zijn.