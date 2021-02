Motorola Moto G30 officieel: cameragenieke budget smartphone

Een nieuw jaar, een nieuwe Moto G-serie van Motorola. De afgelopen jaren zijn we telkens getrakteerd op nieuwe smartphones uit deze betaalbare smartphonereeks, en Motorola herhaalt dit kunstje wederom in 2021. Naamsgewijs is de nieuwe Motorola Moto G30 vooralsnog wel een vreemde eend in de bijt.

Ben je bekend met de Moto G-serie, dan weet je dat Motorola deze serie langzaam aan heeft opgebouwd met chronologische namen. Vorig jaar verschenen de Moto G8- en Moto G9-telefoons, waardoor we nu niet meteen aan de G30 als nieuwe telefoon van Motorola dachten voor dit jaar.

Motorola Moto G30 gepresenteerd

Met de Motorola Moto G30 gooit men het naamschema volledig om. Qua specificaties kun je echter stellen dat het gaat om de opvolger van de reguliere Moto G8 (de Moto G9 is nooit verschenen). De Motorola Moto G30 maakt gebruik van een groot 6,5 inch HD+-display met een resolutie van 1600x720 pixels (269 pixels per inch) en een 20:9-beeldverhouding.

Opvallend is dat het hier gaat om een 90Hz-display gaat, wat betekent dat beelden 90 keer per seconde worden ververst (in plaats van de standaard 60Hz). In de praktijk betekent dit dat beelden er extra vloeiend uitzien, wat je vooral merkt tijdens het swipen, scrollen en gamen.

Met afmetingen van 165,2 x 75,7 x 9,1 millimeter en een gewicht van 200 gram gaat het om een groot toestel, maar niet zo groot als de imposante Motorola Moto G9 Power die recentelijk op de markt is gebracht en tot de beste budget smartphones van dit moment behoort.

(Image credit: Motorola / TechRadar)

Focus op camera

Zoals gezegd focust Motorola zich met de Moto G30 op het betere camerawerk in het budgetsegment. De G30 is namelijk uitgerust met vier sensoren aan de achterzijde. De primaire camera is een 64MP-exemplaar met Quad Pixel-technologie, waarbij vier pixels gecombineerd worden tot één, om zo extra veel licht op te kunnen nemen en mooie plaatjes te kunnen schieten.

Verder is er een 8MP-groothoekcamera aanwezig met een gezichtsveld van 118 graden, waardoor je tot wel 4 keer zoveel meer in het kader krijgt vergeleken met de standaard 78 graden camera. Daarnaast is er een speciale 2MP Macro Vision-camera aanwezig, die gebruikers tot wel 4 keer dichter bij het object brengt wat ze willen vastleggen. Als laatste is er een 2MP-dieptesensor inbegrepen voor een professioneel scherptediepte-effect.

Video's opnemen is mogelijk in maximaal 1080p met 60 frames per seconde. Aan de voorzijde zit een enkele 13MP-frontcamera verstopt in het punch-hole display.

(Image credit: Motorola)

Verdere specificaties

De Motorola Moto G30 maakt gebruik van een Snapdragon 662-chipset. Deze octa-core chipset is geklokt op 2,0GHz en kennen we van onder meer de Motorola Moto G9 Power. De chipset wordt bijgestaan door 4GB RAM. Het opslaggeheugen bedraagt 128GB en is uitbreidbaar met maximaal 512GB via een microSD-kaartje.

Uit de doos draait de Motorola Moto G30 op Android 11, met daaroverheen Motorola's eigen (lichte) My UX-schil. Het is de eerste Moto-telefoon die uit de doos draait op Android 11. De nieuwe software brengt onder meer beter conversatiebeheer, verbeterde controle over aangesloten apparaten en meer privacy-functies met zich mee. Als gebruiker mag je rekenen op één grote software-update (Android 12 dus).

De nieuwe smartphone van Motorola beschikt over een accucapaciteit van 5.000mAh. Het bedrijf claimt dat gebruikers op een enkele batterijlading meer dan twee dagen vooruit moeten kunnen. De Moto G30 ondersteunt 20W snelladen en geeft je tot 12 uur batterijtijd in slechts 20 minuten.

Motorola Moto G30 prijs en release

De Motorola Moto G30 is vanaf april verkrijgbaar in de Benelux. De smartphone komt op de markt in één versie met 128GB opslaggeheugen en 4GB RAM met een adviesprijs van 179,99 euro. Je kunt de Moto G30 kopen in twee verschillende kleurversies: Pastel Sky en Phantom Black.