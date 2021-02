Motorola Moto G30 en Moto E7 Power in vol ornaat gelekt

The Moto G9 Plus

We hebben eindelijk een idee van wat we mogen verwachten van de Motorola Moto G30 en Moto E7 Power. Er zijn namelijk specificaties en renders van de twee toestellen gelekt.

Deze informatie is afkomstig van WinFuture. We beginnen met de interessantste van de twee: de Moto G30. Naar verluidt zou dit toestel beschikken over een 6,5 inch scherm van 720x1600. Het zal een waterdruppel-notch hebben met daarin een selfiecamera van 8MP.

Daarnaast zou het de Snapdragon 662-chipset aan boord hebben, evenals 6GB RAM-geheugen, 128GB opslaggeheugen, een microSD-kaartsleuf, een 5.000mAh batterij en een camerablok met vier lenzen. Het toestel zou beschikken over een 64MP hoofdcamera, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptesensor. Android 11 is naar verluidt van de partij. Het gaat echter om een 4G-toestel, niet om een 5G-smartphone.

Afbeelding 1 van 2 The Moto G30 (Image credit: WinFuture) Afbeelding 2 van 2 The Moto E7 Power (Image credit: WinFuture)

De specs zijn redelijk in lijn met de Moto G9-reeks, dus het is mogelijk dat het niet echt om een grote upgrade gaat. We verwachten echter ook een Moto G10 en Moto G100 op komst, dus het zou kunnen dat deze toestellen wel de upgrade(s) bieden waar we op hopen.

De Moto E7 Power heeft naar verluidt een 6,5 inch 720x1600 scherm, met een MediaTek Helio G25-chipset, 4GB RAM-geheugen, 64GB opslaggeheugen, een microSD-kaartsleuf, een 5.000mAh batterij, een 13MP f/2.0 hoofdcamera, een 2MP macro camera en een 5MP f/2.2 selfiecamera. Het zou blijven bij Android 10, maar zal mogelijk slechts rond de 150 euro kosten.

Deze specificaties zijn vrijwel identiek aan de Moto E7, al beschikt het over een iets grotere batterij (de E7 heeft een 4.000mAh batterij) en heeft de hoofdcamera iets minder megapixels (de E7 heeft een 48MP hoofdlens).

We moeten het nieuws voor nu echter nog met een korrel zout nemen. Het is te verwachten dat de toestellen met alle geruchten snel zullen worden aangekondigd.

Via GSMArena