Renders Motorola Edge Plus tonen 108MP-camera

Motorola's eerste echte vlaggenschip in jaren zou bijna het licht kunnen zien, aangezien we inmiddels heel wat geruchten hebben gehoord over een high-end Motorola Edge Plus. We zien nu voor de eerste keer duidelijke renders van een mogelijk ontwerp.

Renders die gedeeld zijn door Evan Blass (een bekende leaker) laten het ontwerp volledig zien, inclusief de vermelding '108MP' naast een van de cameralenzen. Dat is een aantal megapixels dat al eerder was gevallen, maar eerdere gelekte renders toonden geen tekst die dit bevestigde.

Andere details - die we al eerder hebben gezien - zijn onder andere een sterk gebogen scherm met minimale randen, een enkele punch-hole camera, en minstens drie lenzen (samen met een paar andere sensoren) op de achterkant, die grotendeels in hetzelfde verticale camerablok zitten.

De Motorola Edge Plus ziet eruit alsof hij vrij groot is, hoewel het moeilijk is om dat met zekerheid te zeggen. Daarnaast is hij hier afgebeeld in zowel een bordeauxrode, als een grijze/donkerblauwe tint.

Zoals de meeste leaks, raden we je aan om dit met een korreltje zou te nemen, maar er zijn geen rode vlaggen die we kunnen zien en de bron is ook vrij betrouwbaar.

De lancering van de Motorola Edge Plus zou vervolgens op 3 april plaatsvinden. Gezien het grote aantel lekken is een lancering in de (heel) nabije toekomst zo gek nog niet.

TechRadar houdt de situatie nauwlettend in het oog en we voorzien je graag van verdere info van zodra die beschikbaar is.

