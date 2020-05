MIUI 12 voor Xiaomi smartphones aangekondigd: wanneer krijg jij de update en wat is er nieuw?

MIUI 11 on the Xiaomi Mi 10 Pro

Het nieuwe besturingssysteem (OS) voor Xiaomi-smartphones, MIUI 12, is aangekondigd. Het Chinese bedrijf onthult eveneens de functies en upgrades die het naar de smartphones zal brengen. We krijgen daarnaast nog een lanceringsdatum te zien voor sommige modellen.

MIUI, een aangepaste versie van Android 10 die extra software toevoegt, verandert meestal het uiterlijk van de gebruiksinterface van je smartphone. Daarnaast brengt het ook wijzigingen aan in de vorm van enkele vooraf geïnstalleerde apps en een aangepast instellingenmenu.

MIUI 12, dat al een tijdje verwacht wordt, brengt tweaks en wijzigingen aan op basis van verzoeken van gebruikers samen met enkele nieuwigheden.

Dus als je een Xiaomi hebt, is het mogelijk dat je MIUI 12 binnenkort kunt downloaden.

MIUI 12 lancering en beschikbaarheid

Volgens Xiaomi zal de initiële uitrol van MIUI 12 'binnen enkele weken' plaatsvinden, beginnend vanaf de aankondiging op 19 mei. Dat wil zeggen dat de eerste smartphones de update zullen ontvangen in de loop van juni.

De eerste telefoons die MIUI 12 zullen ontvangen zijn de Xiaomi Mi 10 (en vermoedelijk Mi 10 Pro), Redmi Note 9-serie, Xiaomi Mi Note 10 en Poco F2 Pro.

Daarna zullen de toestellen op basis van model naar MIUI 12 worden geüpdatet, al is ons niet verteld wanneer dat precies zal gebeuren en welke toekomstige updates er nog zullen komen. Xiaomi vermeldt enkel dat er twee updaterondes zullen komen. De eerste ronde is die van midden juni, maar voor de tweede ronde is er geen informatie. Smartphones die niet in deze lijst staan, krijgen de update naar MIUI 12 vermoedelijk niet.

In onderstaande tweet kan je alvast zien welke modellen de update zullen krijgen.

With so many exciting things covered, you must want to know the rollout schedule! For further updates, please stay tuned with us. #MIUI12 #DecadesMasterpiece #YoursAlone pic.twitter.com/VXtRkVD8elMay 19, 2020

MIUI 12 functies

Xiaomi Mi Note 10 (Image credit: Future)

De grootste verandering die MIUI 12 met zich meebrengt is misschien wel de toevoeging van applade's. Terwijl veel andere fabrikanten de functie hebben, die nieuw gedownloade apps in een aparte 'lade' plaatst in plaats van het homemenu, dumpen Xiaomi-telefoons doorgaans al je nieuwe apps op het thuisscherm zoals iPhones.

Het lijkt erop dat in MIUI 12 de applade niet standaard is ingeschakeld, maar het is in ieder geval een optie, waarbij gebruikers kunnen kiezen welke opmaakmethode ze het leukst vinden.

De Dark Mode heeft ook een update gehad, waarbij nu zowel apps van derden als first-party apps worden ondersteund. Het is niet duidelijk wat er gebeurt als deze app van derden geen eigen dark mode heeft, maar het lijkt erop dat de verbeterde mode het contrast wijzigt als de helderheid laag is.

MIUI 12 brengt een nieuwe 'Ultra Battery Saving Mode'. Dat is een meer dramatische versie van de typische batterijmodus die meer functies uitzet, waardoor alleen bellen en sms'en overblijven.

Een andere grote verandering in MIUI 12 zijn de zwevende vensters, bedoeld voor multitasking, die over andere apps kunnen worden geopend. Zo kun je bijvoorbeeld een notitie maken in een venster terwijl je op het web naar een recept zoekt. Het is niet duidelijk welke apps in vensters kunnen worden weergegeven, maar het lijkt erop dat ze gemakkelijk te bedienen zijn.

Een veiligheidsverbetering die MIUI 12 brengt is eigenlijk een verbetering ten opzichte van de beveiligingsfuncties van MIUI 11. Op dit moment kun je op MIUI 11, wanneer een app om locatiegegevens vraagt, kiezen om deze in te schakelen wanneer je de app gebruikt, en in MIUI 12 werkt deze instelling ook voor andere rechten zoals microfoon- en cameratoegang.

Tot slot brengt MIUI 12 een aantal nieuwe 'Super Wallpapers' van de aarde en Mars mee. Dit zijn live wallpapers die bewegen als je de telefoon ontgrendelt.