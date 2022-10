Minder vraag naar OLED tv's kan gunstig zijn voor de prijzen

Een daling in de verkoop van tv's heeft voor verlies gezorgd bij LG Display, nadat het bedrijf worstelde met de effecten van een dalende vraag. LG Display is het deel van LG dat schermen produceert en is de enige leverancier van standaard OLED-schermen aan andere tv-fabrikanten. Bijna alle top OLED tv's gebruiken ze, behalve degenen die gebruik maken van QD-OLED (door Samsung Electronics).

Het Zuid-Koreaanse bedrijf publiceerde de financiële resultaten voor Q3 2022 eerder deze week, met daarin een stevig operationeel verlies van meer dan 540 miljoen dollar. Een schril contrast tegenover de ruim 370 miljard dollar winst van vorig jaar.

Redenen die LG Display voor deze cijfers aanhaalde waren de Russische invasie van Oekraïne, de energiecrisis, stijgende inflatie en een dalende vraag na de hoogdagen van de Corona-pandemie.

Het bedrijf voelt bovendien de stijgende druk vanuit Chinese hoek, van waaruit schermproducenten een steeds groter deel van de markt inpalmen.

De grootste zorg voor de OLED-business ligt echter simpelweg bij de consument. In het huidige economische klimaat spenderen mensen nu eenmaal minder en zijn ze eerder geneigd om nog even bij hun huidige toestel te blijven, in plaats van geld te geven aan een nog betere tv.

Als grootste producent van OLED-schermen en één van de marktleiders voor LCD-displays, heeft LG klappen gekregen door de dalende prijzen voor beide schermtypes. Meer zelfs, het financiële rapport van eerder deze week benadrukte dat de vraag voor premium OLED-schermen en -tv's gedaald is tot een "ongezien niveau". Waarbij vooral de verkoop in Europa sterk is gedaald.

Het bedrijf wil ruim nu 700 miljoen dollar investeringsbudget schrappen voor de rest van 2022 en gaat meer flexibiliteit creëren bij de productielijnen van OLED-schermen, om zo beter af te stemmen op de vraag.

In het eerdergenoemde rapport geeft LG ook aan de productie van LCD in China nu sneller af te bouwen en de algemene overgang naar OLED-technologie op te voeren.

(Image credit: LG)

Analyse: LG’s financiële toestand lijkt duister, maar er is misschien OLED-licht aan het eind van de tunnel.

Na die dramatische financiële aankondiging lijkt de balans voor LG Display lichtjes verontrustend, maar er staan enkele zaken in dat rapport die we al wel langer wisten.

Het is geen verrassing dat de algemene vraag naar tv's laag is. Met de huidige, bijna globale, economische crisis letten consumenten nu eenmaal extra hard op hun uitgaves.

We wisten ook al dat er volgend jaar maar een minimum wordt geïnvesteerd in OLED-productie, waardoor het bedrijf de rug kan rechten zonder een boel geld aan investeringen te geven.

Het grote voordeel voor de consument is dat er iets moet gebeuren om interesse in OLED-tv's volgend jaar te stimuleren. En in het huidige economische klimaat betekent dat bijna zeker een prijsdaling.

LG Display kwam in 2022 niet meteen op de proppen met goedkopere OLED-schermen, wat betekende dat de markt voor budgetvriendelijke OLED-tv's eigenlijk beperkt bleef tot de LG A2 en de Philips OLED707. Zowel Vizio als Hisense presenteerden in 2022 bijvoorbeeld geen nieuwe goedkopere OLED-modellen.

Dat blijkt nu toch een vergissing, waardoor we durven voorspellen dat er volgend jaar een grotere selectie budgetvriendelijke OLED-tv's op de markt gaat komen. En op dit moment is er al een goede kans op fikse Black Friday-deals van producenten die zo misschien hopen dat de technologie zich alvast wat in de gedachten van consumenten gaat nestelen tegen 2023.