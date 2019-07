Microsoft toont per ongeluk nieuw Windows 10 startmenu

Microsofts startmenu ligt fans sinds de lancering van Windows 10 nauw aan het hart en de softwaregigant wil er alles aan doen om hen tevreden te stellen. Zo vroeg men in het verleden al naar de meningen van een groep testers via een enquête.

De resultaten van die enquête zouden wel eens voor een nieuwe look en layout van het startmenu kunnen zorgen, want The Verge rapporteert over een gelekte testversie waarin een compleet redesign van het menu te zien is.

Build 18947 van Windows 10 bleek per ongeluk verspreid te zijn naar testers in het Windows Insider programma. Specifiek ging het om gebruikers met 32-bit systemen. De build was oorspronkelijk enkel bedoeld voor interne werknemers die werken aan de ontwikkeling van de Xbox-console.

Zoals vermeld, toont de gelekte build een vereenvoudigde layout van het startmenu, zoals te zien in bovenstaande tweet van @NTAuthority. Het redesign maakt komaf met de Live Tiles van Windows 10 - een functie die veel commentaar kreeg en vooral ontwikkeld leek om de gebruikersinterface aangenamer te maken voor tablets en andere apparaten met touchscreen.

Eerder dit jaar vernamen we ook al dat Windows Lite, het ChromeOS alternatief van Microsoft, zo'n design zou gaan gebruiken en hoewel dit allemaal nog niet officieel is, lijkt het er alvast op dat dit het soort stijl is waar Microsoft met verder wil.