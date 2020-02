Microsoft Surface Duo video toont de smartphone met dubbel scherm

Microsoft Surface Duo, het aankomende dubbele scherm van de Android smartphone, is gespot terwijl hij werd gebruikt in een trein naar Vancouver. Iemand deelde de beelden op YouTube.

Zo kun je een interessante glimp opvangen van de hardware, en er zijn wat dingen waar je op moet letten, maar eerst wil je waarschijnlijk de video zelf bekijken. (let op, hij begint met een aantal stilstaande beelden).

De clip laat allerlei verschillende taken zien die worden uitgevoerd op de Surface Duo, inclusief een kleine blik op gaming, samen met het checken van e-mails. Over het algemeen illustreert het meer de manier waarop het 5.6-inch scherm naadloos wisselt, om de content op beide schermen te zien (of hij toont aparte apps op elk van de twee beeldschermen). Op een gegeven moment wordt het toestel gebruikt als een scherm, met het andere display naar achteren gevouwen (en inactief).

De gebruiker die deze video deelde op Twitter, Israel Rodriguez, zag ook dat er een camera aan de voorzijde is geplaatst (met flits), maar geen camera op de achterkant van de Surface Duo.

Als we terugkijken naar de lancering van de smartphone met dubbel scherm, had het toestel geen camera achteraan en dat heeft het dus nog steeds niet. Microsoft heeft beloofd dat de Duo een 'camera van wereldklasse' heeft.

Kleine problemen

Op een gegeven moment heeft de persoon die het opvouwbare toestel gebruikt, moeite om het interface op de vereiste manier te laten werken. Maar er zijn ongetwijfeld nog genoeg UI problemen die op dit moment moeten worden opgelost.

De video eindigt met de gebruiker die zijn vingerafdrukken van het gespiegelde Windows logo op de achterkant veegt, iets wat we zelf ook vaak doen nadat we de Surface Pro hebben gebruikt.

De lancering van de Surface Duo is gepland voor eind 2020, en de kans is groot dat er een flink prijskaartje aan het toestel hangt. Microsoft's algemeen directeur, Satya Nadella, werd al eerder in het openbaar gespot met de smartphone en van wat we hebben gezien, lijkt het erop dat de Surface Duo mooi vormgegeven is.

Via Neowin