Microsoft Surface Duo, de opvouwbare Surface Phone waar we op hebben gewacht

Op het Microsoft 2019 evenement in New York City onthulde het bedrijf zijn volgende generatie Surface apparaten die verschijnen in 2019 en 2020, inclusief de tablet met het dubbele scherm, de Surface Neo. Maar ze hadden nog een verrassing: de Microsoft Surface Duo, een kleinere opvouwbare telefoon die voor alle doeleinden is gemaakt. En hij wordt met de feestdagen van 2020 uitgebracht.

Hoewel de Surface Neo een groter apparaat is, is er bij de Duo bewust voor gekozen dat hij draagbaar is. Met twee 5.6-inch schermen die worden afgescheiden door een charnier kan je het toestel ook diagonaal gebruiken waardoor je meer plaats hebt.

In dat opzicht geeft de Surface Duo niet dezelfde ervaring zoals bij de Huawei Mate X of de net gelanceerde Samsung Galaxy Fold. Maar met Gorilla Glass schermen, vermijdt de Surface Duo dat het scherm kan breken.

Microsoft gaat samenwerken met Google om "het beste van Android in een product" te leveren. Panos Panay van Microsoft Corporation's Microsoft Devices groep vertelde dit tijdens het NYC evenement. Dit betekent dat de Surface Duo elke app in het Android ecosysteem zal ondersteunen.

Maar Microsoft was wat terughoudend over het besturingssysteem waarop de Surface Duo zal draaien. Gezien het feit dat de grotere Surface Neo draait op de nieuwe versie van Windows 10, genaamd Windows 10X specifiek geoptimaliseerd voor dubbele schermapparaten, de Duo kan uiteindelijk die gaan gebruiken en Android apps gaan ondersteunen.

"Met Surface Duo vertrouwen we op Android om de snijdende hardware samen te voegen met de bekende software en diensten," zoals Microsoft vertelde in zijn Windows blogpost. "We zijn heel enthousiast om te gaan samenwerken met ontwikkelaars en de industrie om de volgende golf van dubbele schermapparatuur te creëren en een nieuw tijdperk te openen van mobiele creativiteit".

Op dezelfde manier kan de Duo, op basis van de genoemde specificaties voor de Surface Neo, over dezelfde aangepaste Intel Lakefield processor beschikken die de Intel Gen11 graphics bevat.

Dat is zo ongeveer alles wat we weten - en Microsoft wil het niet eens een telefoon noemen, en refereert naar een "communicatie-apparaat". Interessant.

De Windows blogpost zegt expliciet dat de Duo inkomende telefoongesprekken kan ontvangen. Hoewel dat ons niet vertelt of het beschikt over een SIM-kaart en verkocht zal worden door dragers als smartphone gecategoriseerde apparaten. Dus we zullen het moeten afwachten hoe Microsoft de rol van Duo verder zal verklaren - en of Windows telefoons een triomfantelijke terugkeer kunnen maken.