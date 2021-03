Microsoft Mesh toont holografisch communicatieplatform

Microsoft kondigde vorige maand aan dat de keynote voor zijn jaarlijkse Ignite conferentie dit jaar een beetje anders zou zijn, maar het bedrijf zei niet echt hoeveel anders.

Het evenement, dat over het virtual reality-platform AltspaceVR werd gehouden, gaf ons een blik op de visie van Microsoft rond de toekomst van communicatie.

Het evenement toonde alles dat vreselijk is aan extended reality (XR), gaande van technische problemen tot dwaze omgevingen. Het toonde ons echter wel dat we nog slechts in de startblokken zitten van de revolutie van het samenwerken op afstand, zeker nu steeds meer mensen de online vergaderingen beu zijn.

Als we Satya Nadella, CEO bij Microsoft, mogen geloven, dan zal het "verweven van digitale bit en fysieke atomen" de communicatie vanop afstand de komende jaren grondig veranderen.

Microsoft Mesh

De hoofdaankondiging tijdens de keynote was de komst van een nieuw mixed reality-platform genaamd Microsoft Mesh. Dit platform zou volgens Nadella de communicatie vanop afstand intiemer en minder vreemd laten aanvoelen.

"Mesh stelt je in staat om holografische interacties te hebben met anderen alsof je daar bent, op een natuurlijke manier", legde hij uit.

"Ik zou een verjaardagsfeest bij mijn familie in India kunnen vergezellen, en met mensen omgaan alsof ik fysiek aanwezig was, zonder schermen tussen ons. Of ik zou met mijn collega's aan de andere kant van de wereld kunnen samenwerken alsof we in dezelfde kamer zijn."

Mesh, dat wordt aangedreven door de verwerkings- en AI-capaciteiten van Azure, is ook ontworpen om ontwerpers en ingenieurs die met 3D-modellen werken de mogelijkheid te geven om op een ongeziene manier samen te werken.

"Microsoft Mesh verbindt de fysieke en digitale werelden, wat ons de traditionele grenzen van tijd en ruimte laat overstijgen", aldus een holografische versie van Alex, Kipman, Technical Fellow bij Microsoft.

"Dit is de droom geweest voor mixed reality, en was het idee reeds van in het begin. Je voelt je in dezelfde ruimte als de persoon waarmee je content deelt, of je kan teleporteren van verschillende mixed reality-toestellen en samenkomen met mensen zonder fysieke aanwezigheid."

Mesh-gebruikers zullen initieel enkel in staat zijn om als avatars te verschijnen, maar Microsoft heeft beloofd dat "holoportation" uiteindelijk mensen in staat zal stellen om te communiceren middel fotorealistische versies van zichzelf.

De aankondiging is misschien een nachtmerrie voor mensen die graag terug naar kantoor gaan om ouderwets samen te vergaderen. Voor anderen is het een blik op de toekomst die uit science fiction gegrepen lijkt.