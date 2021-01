Microsoft-lek toont onuitgebracht Windows besturingssysteem

Het ontwikkelen van een lichte versie van Windows 10 voor minder krachtige toestellen is iets waar Microsoft nu al een tijdje mee bezig is. Dat blijkt nog eens uit een gelekte ontwikkelingsbuild van Windows Core Polaris die recent online is verschenen.

De softwarereus is al zeker sinds 2017 bezig met de ontwikkeling van een modulaire versie van Windows met als codenaam "Windows Core OS". Microsoft was van plan om verschillende versies van Windows te maken om een reeks toestellen te bedienen waaronder telefoontoestellen, 2-in-1-laptops, PC's met dubbele schermen en zelfs toestellen voor interne samenwerking.

Het bedrijf maakte eerst twee versies van Windows met Windows Core OS: Andromeda voor mobiele toestellen en Polaris voor laptops en desktops. Bij Polaris was het echter de bedoeling dat het Windows 10 S Mode zou vervangen aangezien het werd gebouwd met low-end toestellen in het achterhoofd. Daarom wou Microsoft dan ook oude elementen, zoals het Controlepaneel, verwijderen van Polaris.

We hebben een lijst met de beste laptops samengesteld

En dit zijn de beste laptops voor studenten

Neem zeker ook een kijkje bij deze alternatieve besturingssystemen

Polaris-lek

De Polaris build 16299 voor ARM-toestellen is recent online gezet zonder Windows-schil of applicaties door een lekker genaamd Scamdisk. In de read me-bestanden van de build heeft Scamdisk bijkomende details gezet en uitgelegd wat er nodig is om het draaiende te krijgen:

"Dit is PolarisOS. Het is een geannuleerde versie van Windows Core OS die werd ontwikkeld voor desktops en laptops. Deze versie is zo vroeg in de ontwikkeling dat er niet veel meer dan het besturingssysteem zelf in zit. Het komt zonder schil en het laadt er ook geen. Je moet over een ARM-toestel beschikken om dit aan de praat te krijgen en je hebt sideload drivers nodig alvorens je hem voor het eerst opstart."

De build komt van 2018 toen Microsoft zijn aandacht verlegde van Windows Core OS naar Windows Lite/Santorini, wat nu bekend is als Windows 10X. Uiteindelijk besliste de softwarereus om zowel Polaris als Andromeda te annuleren. Polaris werd vervangen door Windows 10X, en Andromeda maakte plaats voor Android op de Surface Duo.

Windows-gebruikers zullen eindelijk deze lente een kans krijgen om met Windows 10X aan de slag te gaan. Laptops en andere toestellen die op het besturingssysteem lopen, zullen tegen de zomer van dit jaar verschijnen.

Via BleepingComputer