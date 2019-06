Microsoft en Intel blijven Huawei laptops ondersteunen

Zowel Microsoft als Intel zullen doorgaan met het verstrekken van software-updates aan laptops van het Chinese bedrijf Huawei. Dat hebben beide bedrijven bevestigd in een verklaring aan PCWorld.

En dat is goed nieuws voor iedereen die beschikt over een Huawei laptop, zo lopen ze geen enkele belangrijke update van Windows 10 mis. En als je graag een Matebook of Matebook Pro wil kopen, dan kun je dat dus gerust doen.

"Wij blijven ons inzetten om uitzonderlijke klantenervaringen te bieden. De conclusie uit onze eerste evaluatie van het besluit van de US Department of Commerce over Huawei, is dat we Microsoft-software-updates kunnen blijven aanbieden aan klanten met Huawei-apparaten."

Dat laat een woordvoerder van Microsoft weten in de verklaring aan PCWorld.

Beveiliging

Beveiligingsrisico's zijn er natuurlijk altijd, maar de vraag is of firmware-updates ook beschikbaar zullen blijven op een Huawei laptop. Het antwoord is ja.

Intel bevestigt dat zij beveiligingsupdates en besturingsprogramma's zullen leveren aan eindgebruikers die Intel-chips gebruiken. Dat is een geruststelling voor Huawei-gebruikers en voor degenen die een laptop van het Chinese bedrijf overwegen aan te schaffen.

De kans is groot dat je zo'n laptop voor een koopje tegenkomt, vanwege alle commotie rondom Huawei zijn de producten namelijk flink afgeprijsd.