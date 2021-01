MacOS Big Sur-gebruikers zullen even moeten wachten met beveiligingsupdate

Mac-gebruikers die hun toestellen beschermen met de antivirussoftware voor consumenten van Cylance, zullen moeten beslissen of een upgrade naar macOS Big Sur het waard is om hun beveiliging door te verliezen. De software van het bedrijf is namelijk nog niet voorzien van een update om te werken met de laatste versie van macOS.

Apple lanceerde in november voor het eerst versie 11 van macOS. Versie 11.1 volgde een maand later in het midden van december. Cylance heeft echter nog geen updates uitgerold voor zijn Smart Antivirus-software om macOS Big Sur te ondersteunen.

Dat zorgt ervoor dat Mac-gebruikers moeten kiezen tussen het installeren van de nieuwste updates voor hun besturingssysteem dat meer dan 50 beveiligingsrisico's oplost, of het verder werken met de antivirussoftware van Cylance op een gedateerde versie van macOS.

We hebben alle informatie van macOS Big Sur voor jou op een rijtje gezet

Maak zeker ook gebruik van de beste VPN-diensten

Hier heb je ook de beste VPN-apps voor Android

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om met een andere antivirus-leverancier aan de slag te gaan, maar Cylance verkoopt zijn Smart Antivirus via een jaarlijks abonnement, dus deze klanten zullen hoe dan ook moeten betalen voor de software.

Upgraden of niet

In een post van Cylance dat op 25 november werd geplaatst, raadt het bedrijf gebruikers van Smart Antivirus aan om de upgrade naar macOS 11 uit te stellen:

"Als gebruikers Smart Antivirus van Cylance op hun toestellen hebben geïnstalleerd die op macOS 10.15 (Catalina) of ouder draaien, dan moeten zij hun apparaten niet upgraden naar macOS 11.0 tot nader order."

Het bedrijf legt in het bericht ook uit dat de reden waarom Smart Antivirus nog niet werd geüpdatet voor gebruik op macOS Big Sur aan het feit ligt dat Apple is overgeschakeld van kexts (kernel extensions) naar 'system extensions'.

In een bericht aan The Register gaf Blackberry, het moederbedrijf van Cylance, meer informatie over de veranderingen die Apple heeft gemaakt aan zijn besturingssysteem bij het uitzollen van macOS Big Sur:

"Apple heeft grote aanpassingen uitgevoerd bij het uitrollen van macOS 11.0/11.1 Big Sur. De grootste daarvan is dat applicaties niet meer in staat zijn om 'kernel extensions' of 'kexts' te gebruiken bij het draaien op Big Sur. We hebben een 'Early Adopter'-versie van Blackberry Protect voor Big Sur vrijgegeven voor onze Enterprise-klanten. We verwachten een release van een [Cylance Smart Antivirus] versie die compatibel is met macOS Big Sur tegen het einde van januari."

Ook al is het zeker lastig om te moeten kiezen tussen een systeemupgrade of het gebruiken van je favoriete antivirussoftware, gebruikers van Smart Antivirus zullen niet al te lang hoeven wachten, nu de update gepland is voor het einde van januari.

Hier vind je ook de beste antivirus software

Via The Register