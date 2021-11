MacBook Pro 2021 makkelijker te repareren, maar niet zo makkelijk als concurrentie

De nieuwe MacBook Pro is helemaal uit elkaar gehaald door iFixit. In vergelijking met oudere modellen lijkt de nieuwste laptop van Apple een stuk makkelijker om te repareren, maar er is nog een lange weg te gaan.

In de teardown zijn een aantal verbeteringen ontdekt. Zo is de batterij een stuk makkelijker te verwijderen en niet doordrenkt in lijm, zoals dat was bij de 2019-variant van de MacBook Pro.

Volgens de experts van iFixit zit de batterij nu vast onder een combinatie van schroeven en plakstrips. Hierdoor is het een stuk makkelijker om hem te verwijderen, maar om bij sommige van de strips te komen moet eerst de hele trackpad worden verwijderd. Het vervangen van de batterij is makkelijker geworden, maar het kost nog de nodige moeite.

Volgens iFixit maken de nieuwe MacBook Pro-modellen een stuk beter gebruik van de interne ruimte in de apparaten. Ook het koelingssysteem oogt indrukwekkend. De ventilatoren kunnen worden verwijderd of vervangen. Veel van de componenten in de systemen zijn modulair, waardoor ze makkelijk om te wisselen zijn als iets stuk gaat in de laptop.

Maar niet al het nieuws is positief. De veiligheidsschroeven van Apple zijn moeilijk om mee te werken, de speakers zitten vastgelijmd en het keyboard is lastig om te vervangen. Ook de SSD is in het systeem gesoldeerd en kan niet zomaar worden vervangen.

Analyse: Vooruitgang is goed om te zien, maar Apple loopt nog achter

De MacBook Pro krijgt een 4 op 10 als eindcijfer voor reparatiemogelijkheden van iFixit. Dat klinkt niet geweldig, maar het is een grote verbetering ten opzichte van de 1 op 10 die de 16 inch MacBook Pro van 2019 kreeg, of de 2 op 10 van de 13 inch-variant.

Apple maakt vooruitgang, maar het moet beter. Vooral als je kijkt naar Microsoft, die in de laatste jaren grote stappen vooruit zet als het gaat om reparatiemogelijkheden. De Surface Laptop 3 scoorde een 5 op 10 en de Surface Pro X overtrof dat met een 6 op 10. Daarnaast heeft Microsoft de belofte gedaan dat meer hardware, waaronder consoles, makkelijker wordt om te repareren.

Ook Apple staat onder druk om dit te verbeteren, maar reageert daar niet op. Andere grote spelers op de laptopmarkt zoals Dell en HP zetten wel stappen als het gaat om reparatiemogelijkheden en milieu-impact. In een tijdperk waar milieuvriendelijkheid en klantvriendelijkheid steeds belangrijker worden moet Apple niet achter de feiten aanlopen.

Dit zijn de beste laptops van 2021

Via Wccftech