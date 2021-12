MacBook Pro 16 inch (2021) heeft problemen met MagSafe opladen

Apples MacBook Pro 16 inch heeft naar verluid een bug, waardoor sommige gebruikers merken dat de laptop niet oplaadt via de MagSafe verbinding... maar in één specifieke situatie.

MacRumors merkte op dat er een overeenkomst is tussen de problemen. Ze haalden deze informatie uit berichten op Reddit (en de fora van MacRumors zelf): de MacBook Pro laadt zichzelf niet op als hij volledig is uitgeschakeld.

Het gaat daarbij om een wel heel specifiek scenario, waarbij de laptop wordt uitgeschakeld (met het deksel gesloten) en waarop vervolgens de MagSafe-kabel wordt aangesloten. Bij de probleemgevallen krijgt de gebruiker het oplaadgeluid te horen en begint het oplaadlampje oranje te knipperen, met als gevolg dat de batterij niet oplaad. Als de oplader is aangesloten terwijl de MacBook Pro nog aanstaat, waarna de laptop wordt uitgeschakeld, wordt deze wél normaal opgeladen.

Zoals MacRumors opmerkt heeft Apple inmiddels een stappenplan geschreven heeft voor scenario's waarin een knipperend oranje lampje zichtbaar is tijdens het opladen, maar deze stappen lijken geen enkel verschil te maken voor deze fouten.

Analyse: Hopelijk een foutje in de software?

Wat is er nu volgens de berichten van getroffen MacBook-bezitters aan de hand? En nog belangrijker, is er al een mogelijke oplossing?

De originele berichten van deze Reddit-thread merkt op dat de technische ondersteuning van Apple een oplossing bood, maar die werkte slechts tijdelijk. Ze beweren dat het ondersteuningsteam heeft toegegeven dat Apple "op de hoogte is van het probleem en het onderzoekt". Het belangrijkste advies was om de MacBook voorlopig op te laden in de slaapstand, of met het deksel open. Of, zoals we zojuist omschreven, om de MagSafe-oplader te bevestigen voordat je de notebook afsluit.

Het allereerste bericht op die thread klaagt over dit probleem en merkt later op dat Apple hun MacBook Pro 16-inch gaat vervangen (na verschillende diagnostische tests die door de gebruiker worden uitgevoerd).

In de discussie op de MacRumors-thread over deze kwestie hebben verschillende getroffen eigenaren bedacht dat het een macOS-softwarefout is, en ook gerelateerd aan het snel opladen (volgens sommigen zou het liggen aan het feit dat niet de originele 140W lader wordt gebruikt. Een andere lader voorkomt opladen, of een heel trage oplaadsessie).

Als Apple het probleem onderzoekt is er dus hoop. Is het een bug in de software? Dan kan het eenvoudig worden opgelost met een macOS-update.

Voor nu hebben we contact opgenomen met Apple voor commentaar.