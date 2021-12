LG OLED tv's worden nog beter

LG heeft een upgrade voor zijn OLED TV technologie aangekondigd, waardoor volgens het merk hun topmodellen nog beter worden. De naam? OLED.EX.

OLED technologie staat aan de basis voor enkele van de beste tv's van dit moment, maar soms geeft hij een donkerder beeld dan andere technieken. Door een nieuw materiaal te gebruiken tijdens de productie van de OLED zelf, claimt LG de helderheid met 30% te verhogen.

Hiervoor gebruiken ze deuterium, een stof die qua atomaire structuur een isotoop is van waterstof, maar een extra neutronendeeltje bevat (vandaar de bijnaam van 'zwaar water', waarbij water wordt verrijkt met deuterium in plaats van de meer gebruikelijke protiumversie van waterstof). Deze verbinding vervangt de gebruikelijke waterstof bij het maken van OLED-tv's, waardoor de helderheid kan worden verhoogd.

LG voegt ook nieuwe algoritmen toe om de OLED-pixels te stabiliseren, zodat de televisies de verlichtingspatronen van miljoenen pixels kunnen voorspellen en nauwkeurig kunnen uitvoeren. Door deze nieuwe technologie zullen de donkere en lichte delen van scènes nog contrastrijker worden.

Deze extra technologie biedt LG de meer ontwerpmogelijkheden, zo kan de rand krimpen tot 4 mm. Niet dat de huidige 6 mm storend is, maar het is weer een stap dichter bij LG’s ‘zero bezel’-ontwerpdoel.

De nieuwe OLED.EX-tv's zijn waarschijnlijk te zien op de CES 2022, hoewel we nog niet weten in welke vorm. De technologie zal op zijn vroegst pas in april 2022 in productie gaan, dus wellicht zien we hem terug in de onaangekondigde nieuwe C2 OLED-tv's.

LG heeft op dit moment nog niet bevestigd of dit verfijnde productieproces een uitwerking zal hebben op de prijs van diens OLED-sets.

Wat is deuterium?

Deuterium is een veelgebruikte isotoop die is afgeleid van zeewater. Zoals gezegd, wordt het gebruikt om 'zwaar water' te maken en wordt het al jaren gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en in consumentenelektronica.

LG zegt dat het een manier heeft gevonden om deuterium af te leiden en toe te passen op zijn OLED-tv-productie in de vorm van een 'deuteriumverbinding'. Daarbij is duidelijk dat er een drempel van kosteneffectiviteit is overschreden.

OLED-tv's worden al jaren gezien als de ultieme beeldbuis, maar de techniek wordt bedreigd door de QLED-schermen van Samsung. Samsung introduceerde onlangs de 8K QLED-set, die een OLED van de top van onze beste tv-lijst onttroonde.

Zal deze technologische ontwikkeling het verschil maken? Dat is moeilijk te voorspellen aan de hand van een enkele release, maar we zullen deze ontwikkeling grondig testen om er zo snel mogelijk achter te komen.