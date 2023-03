LG maakt al twee jaar geen telefoons meer maar is sneller met Android 13 update dan Motorola

LG is zijn updatebelofte voor oude smartphones nagekomen ondanks dat het bedrijf twee jaar geleden heeft aangekondigd dat het stopt met de ontwikkeling van smartphones. LG rolt nu namelijk Android 13 uit naar de LG V60 ThinQ op het Amerikaanse netwerk van T-Mobile. De verwachting is dat de update in de komende weken naar alle netwerkproviders komt, zowel binnen als buiten Amerika.

Volgens een changelog gedeeld op een LG V60-groep op reddit (opens in new tab), bevat een recente software-update Android 13 met bijbehorende bugfixes en beveiligingsupdates.

Android 13 is over het algemeen geen enorme update, maar toch hebben LG-gebruikers op Reddit melding gemaakt van betere prestaties. De update komt daarnaast met een beveiligingspatch en die zijn natuurlijk altijd welkom.

Bij de sluiting van zijn mobiele divisie in april 2021 deelde LG mee dat het selecte premium smartphones tot drie jaar na hun release zou updaten. Voor de LG V60 ThinQ is dit bijgevolg het derde en laatste jaar. De LG Wing, de allerlaatste premium telefoon van LG, kreeg een Android 12-update in september 2022. Hopelijk vindt LG deze telefoon premium genoeg om hem ook de update naar Android 13 te geven.

De LG Wing krijgt in theorie ook de update naar Android 13. (Image credit: Future)

LG kondigde na de sluiting van zijn smartphonedivisie in 2021 aan dat het zijn G-serie, V-serie, Velvet en Wing-telefoons drie updates zou geven. Bepaalde modellen uit 2020, zoals de LG Stylo en de K-serie, zouden slechts twee jaar updates krijgen. Die telefoons komen wellicht niet in aanmerking voor Android 13.

Beloftes nakomen

Het gebeurt niet vaak dat Android-fabrikanten tijdig updates uitrollen voor oudere telefoons. Het is daarom een aangename verrassing wanneer een fabrikant die geen telefoons meer verkoopt zich aan zijn woord houdt. LG heeft zijn telefoons met Android 12 goed up-to-date gehouden en hoewel er veel twijfels waren over de Android 13-update, wordt die nu ook uitgerold.

Het is vermeldenswaard dat de LG V60 ThinQ Android 13 krijgt vóór nieuwere telefoons zoals de Motorola Edge 30. Dat zegt veel over beide partijen.

(Image credit: Basil Kronfli)

Naast de LG V60 ThinQ zal naar verwachting ook de LG Velvet dit jaar Android 13 ontvangen. Die telefoon was het laatste reguliere Android-vlaggenschip van het bedrijf en viel bij de meeste gebruikers in de smaak.

Tot slot mag dit geen reden zijn om nu nog een telefoon van LG in huis te halen. Er zijn voldoende andere Android-telefoons die langer updates zullen ontvangen en natuurlijk blijven de iPhones van Apple koploper op dit vlak.