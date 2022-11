LG creëert uniek rekbaar scherm

Om de zoveel tijd onthullen technologiebedrijven een baanbrekende innovatie. En LG zou wel eens innovatiegoud kunnen hebben gedolven met hun nieuwste scherm.

LG Display, het zusterbedrijf LG Electronics dat schermen fabriceert, heeft de sluier opgelicht van wat zij 'het eerste 12-inch rekbare scherm in hoge resolutie ter wereld' noemen, een scherm dat kan worden uitgestrekt tot 20% van de originele grootte en worden vervormd zonder enige schade.

Dat heb je goed gelezen: LG heeft een rekbaar scherm gemaakt. En niet gewoon rekbaar als een marketingstunt. Dit is een micro-LED scherm (opvallend genoeg geen OLED) dat kan worden uitgestrekt, gevouwen en verdraaid zoals je met een plooibare regel op school kan doen. En dat allemaal zonder ook maar iets van de full-colour RGB en de 100ppi resolutie te verliezen.

Volgens LG is dit nieuwe scherm dun, licht en makkelijk vast te maken aan afgeronde oppervlakten zoals huid, kleding, meubels, auto's en vliegtuigen. Met andere woorden: de technologie is potentieel waardevol voor veel verschillende sectoren inclusief de modewereld, wearables, games en nog veel meer. Hieronder zie je het scherm in actie tijdens een recente demo LG.

Het nieuwe rekbare scherm van LG kan worden uitgestrekt tot 14 inches (Image credit: LG Display)

Het flexibele materiaal is gebaseerd op een zeer veerkrachtig, filmachtig substantie dat wordt gemaakt van dezelfde speciale siliconen die men in contactlenzen gebruikt. Met als resultaat dat dit scherm kan worden uitgestrekt tot 14 inch. Volgens LG zorgt dit voor geavanceerde oplossingen die bestaande vouwbare en oprolbare technologieën overstijgen.

Momenteel hebben zelfs de beste vouwtelefoons last van fragiele interne schermen en nogal brute ontwerpen die een rem zetten op hun mainstream populariteit als waardig alternatief voor de beste telefoons op de markt. Deze nieuwe schermtechnologie van LG zou het pad wel eens kunnen effenen voor een meer avontuurlijke toekomst bij mobiele telefoons.

Strikt genomen is LG niet de eerste fabrikant die een rekbaar scherm onthult. Samsung kwam al in 2017 met een rekbaar prototype op basis van OLED. En in 2021 met een coole-maar-zeer-onpraktische rekbare tv. Geen van beide projecten sprokkelden sindsdien echter iets van momentum bij elkaar. LG heeft daarentegen, duidelijk hoge ambities voor hun baanbrekende nieuwe schermtechnologie.

Of we de innovatieve 12-inch micro LED-schermen op kledij of vliegtuigen gaan zien in de nabije toekomst blijft wel nog maar een vraag, het verleden heeft ons geleerd om niet té enthousiast te worden bij coole innovaties waar we nog maar weinig van weten. En toch zouden we ons geld durven zetten op het feit dat rekbaar eerder vroeger dan later vouwbaar en oprolbaar gaat inhalen als coolste nieuwe technologie.