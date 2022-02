Lenovo ThinkPad X13s draait op Snapdragon-chipset

Lenovo heeft op de techbeurs MWC 2022 een aantal nieuwe apparaten uit de doeken gedaan, waaronder de Lenovo ThinkPad X13s. Deze laptop heeft een Snapdragon 8cx Gen 3 onder de motorkap en maakt gebruik van 'Windows on Arm': een versie van Windows waarmee laptops op smartphone-achtige hardware kunnen draaien.

Het is niet voor het eerst dat Lenovo in de wereld van Windows on Arm stapt, maar eerdere pogingen stuitten op problemen met het besturingssysteem. Ook was er een gebrek aan compatibiliteit met grote apps zoals Adobe Photoshop.

Windows on Arm heeft het sindsdien ver geschopt. Nu Windows 11 zijn opwachting heeft gemaakt, is Windows on Arm klaar voor het grotere werk, te beginnen bij Lenovo's populaire ThinkPad-reeks.

De ThinkPad X13s wordt aangedreven door de 64-bit 5nm Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 en draait op Windows 11 Pro. De laptop is daarnaast dun en licht dankzij het ventilatorloze design. Enkel ultra-efficiënte Arm-chips zijn vandaag de dag in staat om zo'n vormfactor te realiseren.

De nieuwe laptop van Lenovo moet over een batterijduur tot wel 28 uur beschikken. In onze eigen ervaring houden Windows on Arm-apparaten het vaak langer dan twintig uur vol. Het uithoudingsvermogen van de ThinkPad X13s klinkt dan ook plausibel.

Afbeelding 1 van 6 (Image credit: Lenovo) Afbeelding 2 van 6 (Image credit: Lenovo) Afbeelding 3 van 6 (Image credit: Lenovo) Afbeelding 4 van 6 (Image credit: Lenovo) Afbeelding 5 van 6 (Image credit: Lenovo) Afbeelding 6 van 6 (Image credit: Lenovo)

Daarnaast biedt de laptop een 13,3 inch WUXGA-scherm met 16:10-beeldverhouding. Er is tot wel 32GB aan LPDDR4X RAM-geheugen aanwezig en een PCIe SSD met een maximumgrootte van 1TB. Daar komt nog 5G-ondersteuning bij en Wi-Fi 6E.

De Qualcomm Snapdragon 8cx beschikt over verschillende beveiligingsfuncties die vooral interessant zijn voor bedrijven. Alles bij elkaar is de nieuwe Qualcomm-chip zo'n 85 procent sneller dan zijn generatievoorganger. Er is daarnaast een boost van 60 procent op te merken als het gaat om GPU-prestaties.

In hoeverre deze statistieken accuraat zijn, zullen we ervaren als we met de ThinkPad X13s aan de slag gaan. De ThinkPad X13s is vanaf mei verkrijgbaar met een prijskaartje van minstens 1.399 euro.

Analyse: eindelijk een degelijke Windows on Arm-laptop?

We moeten toegeven dat we tot nu toe niet zo onder de indruk zijn van Windows on Arm. De apparaten draaien op wat ooit werd beschouwd als een platform dat enkel voor smartphones was bedoeld. Over het algemeen presteren ze slecht en meestal valt enkel de batterijduur mee.

Een hoop van de compatibiliteitsproblemen uit het verleden zijn nu echter opgelost. Het succes van de Apple M1-chip (en de M1 Pro en M1 Max) hebben aangetoond dat het probleem niet bij de onderliggende Arm-architectuur ligt, maar bij de implementatie ervan en het besturingssysteem dat erop draait.

We hopen dat Windows 11 on Arm het beter doet dan zijn Windows 10-voorganger. Het is nog maar de vraag hoe de Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 in de praktijk presteert, maar gezien de doorgaans hoogwaardige producten die Lenovo uitbrengt, kunnen we niet wachten om met de ThinkPad X13s aan de slag te gaan.